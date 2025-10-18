Početak primene novog sistema EES izazvao gužve na granicama EU

Od početka oktobra je Evropska unija započela postepeno uvođenje novog sistema za praćenje ulaska i izlaska putnika, poznatog kao Entry/Exit System (EES). Ovaj sistem zahteva od putnika izvan EU da pri prvom ulasku u Šengen zonu skeniraju pasoš i daju biometrijske podatke, uključujući otiske prstiju i fotografiju lica. Iako je implementacija postepena, već su zabeležene prve veće gužve na graničnim prelazima

Kolaps je evidentan na svim granicama, a procedura po putniku oduzima dosta vremena, posebno kod autobusa koji prevoze veći broj ljudi i moraju čekati da svi završe sve korake. Očekuje se da će tokom novembarskih praznika, kao što je Dan primirja, gužve biti znatno veće. Takođe, tokom božićnih i novogodišnjih praznika predviđa se pravi kolaps na granicama.

Sistem EES ima za cilj da zameni tradicionalno pečatiranje pasoša elektronskim zapisima, čime se očekuje poboljšanje bezbednosti i efikasnosti na granicama. Međutim, prelazak sa starog na novi sistem može izazvati početne poteškoće i duža čekanja.

Putnicima se savetuje da unapred planiraju svoje putovanje, krenu ranije, obezbede topliju garderobu i slično, posebno tokom predstojećih prazničnih perioda, kako bi bili spremni na ono što ih čeka kada dođu do granice.

J.S.