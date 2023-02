Počeo Vaskršnji post

Danas je Čisti ponedeljak, dan kada za pravoslavne vernike počinje Vaskršnji post, koji će trajati do 16. aprila, kada se obeležava najradosniji hrišćanski praznik, Vaskrsenje Isusa Hrista – Vaskrs. Početak ovog najdužeg posta, uvek zavisi od datuma proslavljanja Vaskrsa, koji pravoslavni vernici uvek slave u nedelju punog meseca posle prolećne ravnodnevice

Vaskršnji post se naziva i Veliki post jer je najduži, Časni post zbog stradanja i razapinjanja Hrista na Časni krst, zatim Velika četrdesetnica zato što traje 40 dana. Traje od Čistog ponedeljka do Lazareve subote, 8. aprila, a na kraj ovog posta, nadovezuje se post Strašne sedmice, što znači da je ukupno vreme trajanja posnog perioda 48 dana.

Prva nedelja posta zove se Čista, druga Pačista, treća Krstopoklona, jer se vernicima koji su stupili u post, iznosi Časni krst na jutrenju na poklonjenje i celivanje. Četvrta nedelja je Sredoposna, jer je to vreme sredine posta. Peta nedelja posta se naziva Gluvna i tokom nje se ne peva, ne igra i ne svira, a poslovi se ne započinju. Šesta nedelja je Cvetna, zbog cveća i zelenih grančica koje su deca i građani bacali pred Hrista pri ulasku u Jerusalim.

Sedma, poslednja sedmica pred praznik Vaskrsenja je Strasna ili Velika nedelja. Veliki petak, koji je u ovoj nedelji jedini dan u godini kad u Pravoslavnim hramovima nema jutrenja niti bogosluženja, već se samo popodne drži opelo razapetom Isusu Hristu.

Veliki post, po pravoslavnom učenju, vernici provode u molitvi, pokajanju i praštanju što ih priprema da u miru dočekaju Vaskrs i Sveto pričešće. Post predstavlja pobedu duha nad telom, i simboličku pripremu za vaskrsenje, što je osnova hrišćanskog učenja.

Inače, po kalendaru Srpske pravoslavne crkve, praznuju se jednodnevni postovi, a postoje i četiri višednevna. Pored Vaskršnjeg, to su i Božićni, koji traje šest nedelja pred Božić, zatim Petrovski, koji se smatra blažim i traje od 12. juna do 11. jula i Gospojinski od 4. do 27. avgusta.

Foto: Lazarica.rs

M.J.