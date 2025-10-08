Počeo sa radom kontakt centar za legalizaciju objekata

Postavljeno: 08.10.2025

Građani koji žele da reše imovinsko-pravne odnose i upišu pravo svojine na svojim objektima od sada mogu brže i jednostavnije da dođu do svih informacija

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pokrenulo je kontakt centar na broj 011/777-3899, putem kojeg građani mogu da dobiju objašnjenja u vezi sa primenom novog Zakona o legalizaciji.

Putem ovog broja moguće je saznati koji objekti podležu upisu po novim propisima, da li je potrebno ponovo podnositi prijavu ukoliko je već predata po starom zakonu, kao i gde se i na koji način može izvršiti prijava za upis prava svojine.

Centar pruža i dodatna pojašnjenja o dokumentaciji, elektronskom potpisu, naknadama i drugim pojedinostima postupka. Posebna pažnja posvećena je građanima koji žive u inostranstvu, kao i onima čiji upravnici zgrada još nisu podneli prijave.

Sve informacije dostupne su i na sajtu „Svoj na svome“ (https://svojnasvome.gov.rs), gde se nalaze detaljna uputstva i objašnjenja o postupku legalizacije. Otvaranjem kontakt centra država nastoji da ubrza proces i omogući veću dostupnost informacija svim građanima.

