Počeo prvi krug glasanja u kampanji „Najbolje u Srbiji 2026“

Postavljeno: 14.01.2026

Udruženje „Moja Srbija“ saopštilo je da je započeo prvi krug glasanja u okviru kampanje „Najbolje u Srbiji 2026“, koja i ove godine stavlja fokus na mišljenje i izbor potrošača kada je reč o kvalitetu brendova na domaćem tržištu

Prema navodima organizatora, prvi krug glasanja traje do 25. januara, a potrošači svoje glasove mogu da daju putem zvaničnog sajta NajboljeuSrbiji.rs.

Kampanju sprovodi udruženje „Moja Srbija“ uz podršku Centra potrošača Srbije, a u njenom okviru dodeljuju se dva priznanja. Priznanje „Moj izbor“ namenjeno je najboljim domaćim proizvodima i brendovima, dok se priznanje „Miljenik potrošača“ dodeljuje brendovima koji su tokom godine stekli najveće poverenje i naklonost kupaca u Srbiji.

Organizatori ističu da je cilj kampanje da se kroz transparentan proces glasanja promovišu kvalitet, odgovorno poslovanje i značaj domaće proizvodnje, uz direktno učešće potrošača kao ključnog arbitra na tržištu.

