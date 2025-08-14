Počeo Gospojinski post

Postavljeno: 14.08.2025

Ovaj post je jedan od četiri velika posta u pravoslavlju i stroži je od Božićnog i Apostolskog. Zbog velikog poštovanja prema Bogorodici, mnogi ga doživljavaju gotovo jednako Vaskršnjem postu

Gospojinski post je najmlađi među velikim postovima. Uveden je u čast Majke Božije, koja je vreme pre svog upokojenja provela posteći, u tišini, molitvi i miru. Prvi put se pominje u spisima Teodora Studita 826. godine, a konačno je utvrđen na Carigradskom saboru 1166.

Ovaj post ima duboko duhovno značenje – to je vreme molitve, pokajanja i unutrašnjeg preobražaja, kada se vernici oslobađaju loših misli i dela, približavajući se Bogu. Istovremeno, to je prilika da se ugledamo na život Presvete Bogorodice i sledimo njen primer smirenosti i ljubavi.

Gospojinski post završava se svetim pričešćem 28. avgusta, na praznik Uspenja Presvete Bogorodice – Veliku Gospojinu.

