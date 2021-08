Počeo Animefest, interesovanje veliko

U Alternativnom kulturnom centru “Gnezdo” danas (9.avgust) je zvanično počeo Animefest i već prvog dana okupio je veliki broj mladih, pre svega osnovaca, zainteresovanih za ovaj popularni žanr. Festival će trajati do 13. avgusta, kada će biti organizovan i maskenbal sa temom japanske anime

U AKC „Gnezdo“ mladi entuziasti i ljubitelji anime forme okupili su se da zajedno gledaju najrazličitija ostvarenja. Vukašin Jovanović i Sava Tomić došli su da isprate ovaj događaj.

– Anime sam počeo da gledam na domaćem kanalu Ultra, kada su se emitovali, to je pre svega bio Yu-gi-oh. Kasnije sam prešao na druge, tako da me već boli glava od svih koje trenutno pratim. Planirao sam da ovde dolazim svakoga dana dok festival traje. Veliki broj mojih drugara prati anime, znam i neke vršnjake iz Beograda kojima sam javio za ovo dešavanje – rekao je Vukašin.

Njegov drugar Sava kaže da je anime sam počeo da gleda početkom ove godine.

– Zapravo počeo sam još ranije ali tada nisam znao da to spada u kategoriju anime-a. U mom odeljenju, ali i u celoj mojoj školi postoji veliki broj ljudi koji to prati –rekao je on.

U prostorijama Gnezda postavljen je projektor i platno na kome će biti emitovano ono što je najavljeno.

– Moja očekivanja ovim festivalom su već ispunjena, samim tim što su se mladi ljudi okupili da bi kreirali neki sadržaj. Oduševljena sam njihovim entuzijazmom, jer je to ono što ispunjava suštinu ovog prostora. Ja sam i sama gledala nekoliko anime-a u životu, te znam da postoji veliki broj poštovalaca ove vrste filma. Mislim da će broj ljudi varairati od dana do dana, jer je tematski podeljena projekcija na horor, fantaziju i tako dalje. Želim da pozovem sve da dođu da posete Gnezdo, jer poslednjeg dana festivala organizujemo maskembal i svirku – izjavila je Kaća Dimitrijević, predsednica udruženja „Fakiri sa Juga“.

Ovaj festival, čini se, ima potencijal da preraste u nešto što bi se održavalo svake godine i što bi moglo da privuče još veći broj ljudi iz cele Srbije.

– Mnogo mladih privlači tema anime-a. Međutim u našem gradu im nije pristupačno kao u Beogradu i neki drugim gradovima, tako se javila ideja za organizaciju ovog festa. Nemam očekivanja od ovog festivala, očekujem sve i ne očekujem ništa. Zadovoljstvo mi predstavlja jednostavno to što su se ljudi pojavili ovde. Plan je da vidimo kako će fest proteći ove godine, te ćemo na osnovu toga praviti planove za ubuduće – rekla je Katarina Dragonjić, organizatorka Animefesta.

Animefest se završava 13. avgusta. Sutra je na repertoaru avantura, te projekcije „Spirited away“ i „Howl’s moving castle”.

S.M.