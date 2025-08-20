Počelo punjenje toplovodne mreže u pripremi za grejnu sezonu

Postavljeno: 20.08.2025

Radnici JKP „Gradska toplana Kruševac“ počeli su punjenje primarnog dela toplovodne mreže u ulici Cara Lazara, čime su krenule pripreme za novu grejnu sezonu

Kako je najavljeno, tokom leta će se nastaviti rekonstrukcija i remont određenih podstanica i toplotnih izvora kako bi se unapredila efikasnost sistema daljinskog grejanja.

Punjenje sekundarnog dela mreže planirano je za početak septembra, a iz „Toplane“ apeluju na građane da omoguće pristup tehničkim prostorijama i obrate pažnju na moguća curenja na instalacijama u svojim objektima.

