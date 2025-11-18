Počeli noćni pregledi u Domu zdravlja

Od juče su u Domu zdravlja počeli da se obavljaju noćni pregledi, u terminu od 20 do 6:45 sati, sa ciljem da se rasterete Hitna pomoć i Urgentni centar. Ovaj sistem uveden je zbog sve većeg broja pacijenata koji se tokom noći javljaju zbog povišene temperature, bronhitisa i drugih stanja koja ne zahtevaju urgentnu intervenciju kliničkih centara

Pojašnjeno je da svrha noćnih pregleda nije propisivanje terapije pacijentima, već isključivo procena hitnih, akutnih stanja.

– Poenta tih pregleda je da se Klinički centar rastreti raznih temperatura, bronhitičnih napada, raznih nekih promena koje se desavaju, neće biti propisivanja lekova, da ne bude da pacijenti namerno preko dana ne čekaju red, dolaze uveče za lekove, toga neće bniti, biće samo, ako treba, za akutni deo posla, nešto što se radi poslaće se prema Kliničkom centru, ako je hitan slučaj, a naš lekar ne može da uradi. Radiće se na dobrovoljnoj bazi, nije problem jer imamo preko 150 takvih lekara, svi će moci da zarade i novac i da pruže pomoć sto je korekto i dobro – istakao je dr Milorad Jerkan, direktor Doma zdravlja Niš.

Noćni pregledi neće se obavljati u glavnoj zgradi. Pacijenti će biti usmereni levo od glavnog ulaza, u prostor koji je ranije služio za Kovid ambulantu, kako bi pristup bio jednostavan i potpuno odvojen od ostalih službi.

Uvođenje noćnih pregleda predstavlja značajan korak ka boljoj organizaciji zdravstvene zaštite. Ovaj model rada olakšava posao lekarima u Hitnoj pomoći i Urgentnom centru i doprinosi bržem zbrinjavanju pacijenata koji zaista zahtevaju hitnu intervenciju. Često se dešava da naša Služba hitne medicinske pomoći nema slobodnih vozila zbog velikog broja poziva, a sada bi se taj pritisak mogao smanjiti, jer će se deo posla ravnomernije raspodeliti i doktori će imati više vremena da se posvete sugrađanima.