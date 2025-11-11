Počele prijave za 11. Kruševački polumaraton

Atletsko rekreativni klub „Maratonac“ najavio je da su zvanično otvorene prijave za 11. Kruševački polumaraton, koji će biti održan 15. marta 2026. godine

Organizatori poručuju da su spremni da ugoste sve ljubitelje trčanja i rekreacije u „carskom gradu“, te da će ovogodišnja trka biti pravi praznik sporta.

– Rešili smo da ugostimo sve ljubitelje trčanja i organizujemo 11. po redu polumaraton u Kruševcu. Želimo da zajedno napravimo nezaboravnu trku i svetu pošaljemo prelepu sliku našeg grada – poručuju iz kluba „Maratonac“.

Organizatori pozivaju rekreativce, profesionalne trkače, sugrađane i posetioce iz drugih gradova da se prijave i budu deo ove sportske manifestacije koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika.

Detalji o prijavama, rutama i pratećem programu biće naknadno objavljeni.