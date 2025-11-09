Počela specijalistička obuka vojnika na služenju roka

Vojnici koji su na služenje vojnog roka stupili u septembru ove godine ušli su u novu fazu svog obrazovanja, specijalističku obuku, koja predstavlja ključni deo osposobljavanja za dužnosti koje će obavljati tokom i nakon služenja vojnog roka

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, cilj ove faze je da vojnici steknu praktična i tehnička znanja potrebna za konkretne rodove vojske i zadatke koji ih očekuju u jedinicama Vojske Srbije

Tokom ovog perioda, vojnici prolaze kroz intenzivne vežbe koje obuhvataju sve, od rukovanja oružjem i vojnom opremom, do timskog delovanja i taktičke pripreme na terenu. Poseban akcenat stavlja se na fizičku spremnost, preciznost u izvršavanju zadataka i razvijanje kolektivnog duha, koji je od izuzetne važnosti za svaku vojnu formaciju.

Kako ističu iz Ministarstva odbrane, uspešno savladavanje ove faze obuke predstavlja osnovu za kasnije raspoređivanje vojnika u jedinice Vojske Srbije, gde će znanja stečena tokom specijalističkog osposobljavanja primenjivati u realnim situacijama.