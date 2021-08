Počela rekonstrukcija puta Braljina- Trubarevo

Rekonstrukciju puta Braljina- Trubarevo, za koju je Ministarstvo privrede izdvojilo blizu 72 miliona dinara, trebalo bi da bude završena za dva meseca. Novi put omogućiće bolju povezanost opština Ćićevac i Ražanj, a značajan je i zbog razvoja seoskog turizma u tom kraju

– Ova deonica život znači za ljude koji žive u Braljni, Trubarevu, Mojsinju, povezuje ljude u ovim naseljenim mestima sa matičnom opštinom Ćićevac, a značajan je i u pogledu razvoja turizma, jer ovo je Mojsinjska Sveta gora. S druge strane, ovo je i aternativni pravac za povezivanje opštine Ćičevac sa gradom Kruševcom i opštinom Ražanj– kazala je predsednica opštine Ćićevac Mirjana Krkić, prilikom oblilaska radova.

Meštani naseljenih mesta Braljina i Trubarevo kažu da im izgradnja novog puta mnogo znači jer su, kako su objasnili, u vreme obilnijih padavina mnogo puta do sada oštetili svoja putnička vozila, a kako navode, dešavalo se da jedino traktorom mogu da dođu do svojih kuća.

Dok traju radovi, put će biti zatvoren za saobraćaj svakog dana od 7 do 17 časova, a u dogovoru sa izvođačem radova, paraćinskom firmom „GP Zoran R doo“, meštani će moći da prolaze do svojih kuća i poljoprivrednih poseda.

D.P.