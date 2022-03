Počela prijava za Feminističku prolećnu školu

Alternativni centar za devojke iz Kruševca i Centar za umetnost i zajednicu – Artpolis iz Prištine, otvaraju poziv za sedmu generaciju Feminističke prolećne škole 2022, uz podršku švedske fondacije Kvinna till Kvinna. Škola je namenjena mladim ženama od 18 do 35 godina sa Kosova i iz Srbije i ima mirovni karakter koji se temelji na feminističkim mirovnim politikama, koje neguju odnose solidarnosti, uzajamnog poverenja i poštovanja

Potreba za feminističkom školom došla je zato što se javljaju različite pretpostavke ili negativna ubeđenja usmerena ka feminizmu.

-Ovo je jedan od načina da se bolje razumeju vrednosti poput jednakosti i ravnopravnosti koje se temelje na zalaganjima ženskih grupa pojedinaca i pojedinki, a koja su usmerena ka poboljšanju položaja žena, devojaka i devojčica u društvu. Predrasude se najčešće javljaju u situacijama kada nemamo dovoljno informacija, ili kada su informacije i izvori iz kojih dobijamo iste nerelevantni. Otuda je pre sedam godina došla ideja da mladim ženama i/ili aktivistkinjama pružimo priliku da se bolje upoznaju, da zajedno promišljaju, da dele postojeća kao i da steknu nova znanja i iskustva koja ih mogu usmeriti ka boljem razumevanju različitih društvenih odnosa, pojava i procesa- kaže Andrijana Kočić iz Alternativnog centra za devojke.

Za feminističku letnju školu mogu da se prijave mlade žene ili aktivistkinje sa Kosova ili iz Srbije, uzrasta 18 – 35 godine koje žele da uče o feminizmu, ženskim pravima, ženskim pokretima i aktivizmu u regionu i koje su zainteresovane za stvaranje novih društvenih veza sa mladim ženama sa Kosova i iz Srbije.

Škole je namenjena ženama koje žele da uče o izgradnji mira kroz aktivizam, onima koje žele da se uključe u žensku pokret i učešće u izgradnji mira širom regiona, zainteresovane za promociju ljudskih prava i angažovanje u lokalnim inicijativama koje poboljšavaju komunikaciju između mladih sa Kosova i Srbije.

Za učešće je potreban zeleni sertfikat ali i spremnost da se učestvuje u celokupnom programu škole koji podrazumeva organizovanje škole iz dva dela, prvi deo na Kosovu, a drugi deo u Srbiji, uz angažovanje predavačica i facilitatorki, aktivistkinja koje dele svoja znanja i iskustva. Rad će se sprovoditi na albanskom i srpskom jeziku sa prevodom u tematski određenim grupama na radnim zadacima (npr. istraživanje, pisanje eseja ili organizovanje panela/umetničkog događaja online) uz podršku mentorke, između dva dela Feminističke prolećne škole. Sve će biti organizovano u skladu sa merama zaštite protiv korona virusa.

Teme koje će se obrađivati kroz Feminističku prolećnu školu su: istorija ženskog organizovanja, feministički aktivizam, feministički principi i akcije, feministička umetnost kao alat društvenih promena, zatim antiratni otpor – feminističke mirovne politike, mehanizmi tranzicione pravde, te rodna ravnopravnost i doprinos žena miru i bezbednosti.

Prvi deo Feminističke prolećne škole biće održan od 30. marta do 2. aprila na Kosovu, drugi u novembru u Srbiji. Rok za prijavu je 13. mart do ponoći, a kandidatkinje koje uđu u uži izbor biće obaveštene putem e-maila/telefona najkasnije do 17. marta.

Za više informacija kontaktirajte: [email protected]

A prijave su moguće na ovom linku.

M.S.

Foto: Pixabay

O feminističkoj prolećnoj školi

Feministička prolećna škola od 2014. godine doprinosi izgradnji mira i učešću mladih žena u dijalogu za mir na Zapadnom Balkanu, kroz smanjenje socijalne distance između mladih žena i aktivistkinja iz Srbije i sa Kosova* i kroz promociju feminističkih mirovnih praksi i politika.

Škola je osmišljena tako da se učesnice mogu uključiti u procese praktičnog učenja i istražiti više o feminističkim politikama i procesu izgradnje mira – u duhu saradnje, prijateljstva i poštovanja svih društveno-političkih razlika.