Građani stariji od 16 godina, koji su do 31. maja primili bar jednu dozu vakcine protiv korona virusa, od danas pa do 15. juna mogu da se prijave za pomoć države u iznosu od 3.000 dinara, a novac će im biti uplaćen najkasnije do 20. juna

Pravo na novčanu pomoć imaju i građani koji su se do ponoći prijavili za vakcinaciju, a koji će prvu dozu primiti u narednih sedam dana, odlučeno je na jučerašnjoj sednici Kriznog štaba.

Prijavljivanje se vrši preko sajta Uprave za trezor na adresi pmi.trezor.gov.rs. Od petka, 4. juna, počinje sa radom kontakt centar za prijavu telefonom, a broj će biti objavljen pred početak njegovog rada.

Za ovu pomoć ne moraju da se prijavljuju penzioneri i osobe koje su na izdržavanju zatvorske kazne, dok je ovog puta prijava neophodna za korisnike socijalne pomoći.

Pravo na 3.000 dinara pomoći imaju svi državljani Srbije, stariji od 16 godina, bez obzira na to koju su vakcinu protiv korona virusa primili.

Počela prijava vakcinisanih za 3.000 dinara

Građani stariji od 16 godina, koji su do 31. maja primili bar jednu dozu vakcine protiv korona virusa, od danas pa do 15. juna mogu da se prijave za pomoć države u iznosu od 3.000 dinara, a novac će im biti uplaćen najkasnije do 20. juna Pravo na novčanu pomoć imaju i građani koji su se do ponoći prijavili za vakcinaciju, a koji će prvu dozu primiti u narednih sedam dana, odlučeno je na jučerašnjoj sednici Kriznog štaba. Prijavljivanje se vrši preko sajta Uprave za trezor na adresi pmi.trezor.gov.rs. Od petka, 4. juna, počinje sa radom kontakt centar za prijavu…