Počela obavezna upotreba zimskih guma u Srbiji

Od 1. novembra do 1. aprila u Srbiji je na snazi obaveza korišćenja zimskih guma na točkovima četvorotočkaša. Ova mera je deo Zakona o bezbednosti saobraćaja i ima za cilj povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju tokom zimskih uslova na putevima

Zimske gume omogućavaju bolje prijanjanje na asfaltu kada su temperature niske, kao i brže i sigurnije zaustavljanje u odnosu na letnje pneumatike. Stručnjaci podsećaju da se razlika u zaustavnom putu posebno uočava pri kočenju na snegu i ledu.

Kazne za vožnju bez zimskih guma u periodu obavezne upotrebe kreću se od 10.000 do 800.000 dinara, u zavisnosti od vrste prekršaja.

Iako snega trenutno nema, zakon jasno definiše da se obavezna primena odnosi na uslove kada je na kolovozu sneg, led ili poledica. Ipak, stručnjaci upozoravaju da se ne treba oslanjati samo na to da li je sneg pao.

U Agenciji za bezbednost saobraćaja objašnjavaju da je temperatura ključni faktor:

– Čim temperatura padne ispod 7 stepeni Celzijusa, letnje gume gube prijanjanje. Zaustavni put pri kočenju može biti i dvostruko duži nego kod zimskih guma – navode stručnjaci.

Testiranja su pokazala da pri brzini od 30 km/h, na ledu, vozilo sa letnjim gumama staje tek nakon 68 metara, dok zimskim gumama treba oko 57 metara.

Takođe, iako zakon ostavlja određenu toleranciju kada na putu nema snega ili leda, rizik nije samo kazna već i finansijska odgovornost u slučaju nezgode. Ukoliko vozilo bez zimskih guma učestvuje u saobraćajnoj nezgodi u navedenom periodu, osiguranje može odbiti isplatu štete – čak i ako vozač nije kriv.

Stručnjaci zato savetuju da se sa zameno guma ne čeka prvi sneg, već da se to učini na vreme, čim temperatura padne ka vrednostima tipičnim za zimski period.