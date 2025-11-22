Počela nova sezona Mini maksi lige

Mini maksi liga Srbije i 20. godinu se igra u Kruševcu u sezoni 2025/2026

Ova prestižna liga važi za najmasovniju i najprestiznu ligu za dečiji fudbal na Balkanu za uzrast dece od 7 do 12 godina starosti. Takođe, nosilac je bronzane medalje za razvoj dečijeg fudbala od strane UEFA.

Ove sezone se liga organizuje u 5 uzrasnih godišta (2014, 2015, 2016, 2017. i 2018. godišta). Igra se u 40 gradova širom Srbije, a u ovoj godini će se takmičiti oko 1000 ekipa i 15.000 dečaka i devojčica. U Kruševcu ušestvuje tridesetak ekipa u kojima će nastupiti 500 talentovanih fudbalera i fudbalerki.

– Čast otvore ovogodišnju ligu imali su najmlađi – 2018. godište gde su mališani Napretka savladali vršnjake Jedinstva 1936 rezultatom 4:0 – naveo je direktor lige, Ivan Mitić.