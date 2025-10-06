Oprez: Počela međunarodna akcija „Fokus na putu“ – policija kontroliše korišćenje mobilnih telefona u saobraćaju

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, od 6. do 12. oktobra sprovodiće međunarodnu akciju „Fokus na putu“, koja je usmerena na otkrivanje i sankcionisanje vozača i pešaka koji nepropisno koriste mobilni telefon tokom učešća u saobraćaju

Akcija se istovremeno sprovodi u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope), sa zajedničkim ciljem – povećanje bezbednosti na putevima i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda izazvanih nepažnjom.

Kako ističu iz MUP-a, korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje povećava rizik od saobraćajne nezgode čak do 20 puta, zbog čega se ovaj prekršaj svrstava među najopasnije i najčešće uzroke saobraćajnih nesreća.

Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, oko pet odsto pešaka nepropisno koristi mobilni telefon ili slušalice prilikom prelaska kolovoza, dok se procena vozača koji koriste telefon za vreme vožnje kreće od četiri do osam odsto, u zavisnosti od vrste vozila.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da, u cilju očuvanja svoje i tuđe bezbednosti, ne koriste mobilne telefone, slušalice i druge uređaje koji ometaju pažnju tokom vožnje ili prelaska ulice.