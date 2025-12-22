Počela je zima

Postavljeno: 22.12.2025

Zima je počela juče u 16h i 3 minuta, saopštilo je Astronomsko društvo „Ruđer Bošković“. U isto vreme, za stanovnike južne Zemljine polulopte počinje leto

Prvi dan zime ujedno je i najkraći dan u godini. Sunce je danas izašlo u 7.13, a zašlo u 16.00 časova, pa je obdanica trajala 8 sati i 47 minuta, dok je noć bila duga 15 časova i 13 minuta. Nakon 21. decembra dani će postepeno početi da se produžavaju.

Astronomska zima trajaće do petka, 20. marta 2026. godine, kada će u 15.46 časova nastupiti prolećna ravnodnevica i zvaničan početak proleća. Ukupno trajanje ove zime iznosiće 88 dana, 23 sata i 42 minuta.

