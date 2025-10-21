Počela isplata novčanih naknada i socijalnih davanja za septembar

Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će preko Banke Poštanska štedionica isplatiti redovnu i privremenu novčanu naknadu za mesec septembar 2025. godine

Redovna novčana naknada za nezaposlena lica započeta je danas, 21. oktobra 2025. godine, dok će privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biti isplaćena sutra, 22. oktobra 2025. godine.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

Novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i dodataka za pomoć i negu drugog lica, za mesec septembar dana 20.10.2025. godine

Naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju, za mesec septembar dana 20.10.2025. godine

Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka, za mesec septembar dana 20.10.2025. godine

Prava iz boračko invalidske zaštite, za mesec septembar dana 20.10.2025. godine

Naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta, za mesec septembar dana 21.10.2025. godine

Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, za mesec septembar dana 21.10.2025. godine.