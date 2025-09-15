Počela Evropska nedelja mobilnosti 2025 u Kruševcu

Postavljeno: 15.09.2025

Evropska nedelja mobilnosti 2025 zvanično je počela i u Kruševcu, pod sloganom „Mobilnost za sve!“, a tokom cele nedelje biće organizovan niz zanimljivih aktivnosti za decu i građane, sa ciljem da se promovišu održivi vidovi prevoza i smanjenje zagađenja

Prva u nizu biće sportska radionica „Parking day“ u vrtiću „Neven“, koja će se održati u sredu od 10 do 11 časova.
Dan kasnije, u četvrtak u istom terminu, deca iz vrtića „Golub mira“ učestvovaće u aktivnosti „Mobilnost najmlađih“, gde će voziti bicikle i trotinete.

U petak mališani iz vrtića „Leptirić“ predstaviće se izložbom crteža na autobusu javnog prevoza pod nazivom „Naš šareni autobus“.

Tokom vikenda, u subotu i nedelju, na Bagdali će se tokom celog dana održavati festival balona „Kruševac kroz oblake“, dok će kampanja biti završena u ponedeljak, 22. septembra, kada se obeležava Međunarodni dan bez automobila.

Tog dana građani će biti pozvani da na posao krenu pešice, biciklom ili javnim prevozom, i na taj način podrže globalnu akciju smanjenja zagađenja i očuvanja životne sredine.

