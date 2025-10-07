Pobednik Sabora frulaša u Sopotu Brusjanin Novak Stojanović

Frulaši KUU ,,Kopaonička frula“ ove godine su na 16. Saboru frulaša u Sopotu postigli izvanredan uspeh

Titulu pobednika Sabora poneo je Novak Stojanović. On se tamošnjoj publici predstavio sviranjem pesme ,,A što ćemo ljubav kriti“ i kolom ,, Šumadijski žubor“ i oduševio sve prisutne.

U kategoriji do 12 godina drugo mesto je pripalo Filipu Đorđeviću i Simoni Kljajić, dok je u kategoriji od 12 do 16 godina prvo mesto osvojio Novak Stojanović, a Emina Marjanović treće.

Bruski frulaši su naporno vežbali uz pomoć svojih mentora Jovana Burgića i Selene Lazarević.

Sabor frulaša se održava svakog oktobra pod pokroviteljstvom Eparhije šumadijske, Manastira Tresije i Gradske opštine Sopot. Takmičari se nadmeću u juniorskoj, seniorskoj i duetskoj kategoriji, a pored takmičarskog dela, organizuje se i bogat kulturno-zabavni program, sve sa ciljem očuvanja narodne tradicije i kulture.

Foto: KUD „Kopaonička frula“