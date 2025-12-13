Pobeda Gumara za kraj

U 22. kolu Mozzart Bet Prve lige Srbije fudbaleri Trayala pobedili su, na domaćem terenu, ekipi FAP – a iz Priboja sa 2:0

U poslednjoj prvenstvenoj rundi u ovoj godini Gumari su bili na visini zadatka i slavili u duelu sa jednim od direktnih konkurenata u borbi za očuvanje prvoligaškog statusa. Sve je rešeno u prvom poluvremenu. Bravu gola gostiju „otključao“ je već u trećem minutu Rašljanin, a u finišu prvog poluvremena Đurović podigao na 2:0 i, ispostavilo se, postavio konačan rezultat.

Posle nekompletnog kola (sutra će biti odigrane još četiri utakmice) fudbaleri Trayala su na desetoj poziciji na tabeli sa 26 bodova.

