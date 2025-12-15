Plivanje: Zapažen nastup Kruševljana na državnom prvenstvu

Prvenstvo Srbije u plivanju za juniore i u apsolutnoj kategoriji održano je u Novom Sadu od 12. do 14. decembra, uz učešće 285 plivača iz 40 klubova širom Srbije. PK Napredak iz Kruševca je na ovom takmičenju predstavljalo sedam plivača koji su ukupno osvojili devet medalja

I pored toga što već neko vreme, zbog stanja sa kruševačkim zatvorenim bazenima, treniraju van svog grada, šest plivača i jedna plivačica iz Kruševca su nastupili u finalnim trkama i ostvarili lične rekorde.

Lazar Filovski osvojio je pet medalja. Zlatne medalje pripale su mu u disciplinama 1.500 metara slobodno i 400 metara mešovito u kategoriji starijih juniora. U apsolutnoj konkurenciji osvojio je srebrnu medalju na 400 metara mešovito, dok je u disciplini 200 metara mešovito osvojio bronzane medalje u kategoriji starijih juniora i u apsolutnoj konkurenciji.

Anastasija Dimitrijević osvojila je tri medalje u konkurenciji mlađih juniorki. Srebrnu medalju osvojila je u disciplini 100 metara mešovito, dok je bronzane medalje osvojila na 200 i 400 metara mešovito.

Bogdan Aranđelović osvojio je bronzanu medalju u disciplini 50 metara leđno u kategoriji mlađih juniora.

Pored osvojenih medalja, plivači PK Napredak zauzeli su i više četvrtih mesta u različitim disciplinama.

– U ime tima trenera koji rade sa ovom decom, kao i sa ostalim plivačima koji su prethodnog vikenda pokazali da u ovim teškim danima za kruševačko plivanje ipak postoji jedna svetla tačka za naš sport, iskreno im se zahvaljujemo na strpljenju, snazi i predanom radu koji su pokazali u prethodnom periodu – istakli su Milena i Nikola Danev, predstavnici Plivačkog kluba Napredak.