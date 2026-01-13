Plivanje za Časni krst u Beloj Vodi i Šavranu 19. januara

Blagoslovom Njegovog Visokopreosveštenstva Arhiepiskopa i Mitropolita kruševačkog Davida u Beloj Vodi i Šavranu organizuje se plivanje za časni Bogojavljenski krst

U crkvi Svete Trojice u Beloj Vodi i crkvi u Stopanji u 5 časova ujutru biće služena Sveta arhijerejska Liturgija. U 6 sati počinje Liturgija u crkvi Lazarici. Svečani ispraćaj Časnog krsta iz Lazarice je u 8 časova. Doček Časnog krsta ispred crkve u Jasici je u 8 i 30, a u 9 sati je doček Časnog krsta ispred crkve u Kukljinu. U 9 i 45 je doček Časnog krsta ispred crkve u Beloj Vodi i polazak litije ispred crkve u Beloj Vodi. U 10 časova je osvećenje vode na belovodskoj česmi, a u 10 i 15 polazak litije ka Moravi. U 11 i 15 je lomljenje pogače prijateljstva i vodoosvećenje uz prisustvo predstavnika Grada Kruševca i opštine Trstenik. Kulturno – umetnički program počinje u 11 i 30. U 11 i 45 je blagosiljanje učesnika plivanja. Plivanje počinje u 12 časova, a proglašenje pobednika je u 12 i 30. Trpeza ljubavi je u 13 i 30.

14. po redu viteško nadmetanje za Časni Bogojavljenski krst u Šavranu počinje Svetom arhijerejskom liturgijom i vodoosvećenjem u crkvi Pokrova Presvete Bogorodice u 8 časova. Kulturno – umetnički program počinje u 10 sati (streličarski klub car Lazar, streličarski klub „Carska strela“ Kruševac i vitezovi grada Kruševca). Doček Časnog krsta je od 10:30 do 11:30, osvećenje vode i blagosiljanje plivača za Časni krst. U 12 časova počinje plivanje za Časni krst, a u 12 i 15 je proglašenje pobednika. Svečani ručak počinje u 12 i 30.

Organizatori 25. po redu viteškog nadmetanja za Časni Bogojavljenski krst u Beloj Vodi su Kulturni centar Kruševac, Crkvena opština Bela Voda i Stopanja, MZ Bela Voda i Bresno polje. Pokrovitelji su Grad Kruševac i opština Trstenik.

O. Milićević