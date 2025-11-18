Plivački klub Napredak blistao na prvenstvu Centralne Srbije

Postavljeno: 18.11.2025

Plivački klub Napredak ostvario je izuzetan uspeh na Zimskom prvenstvu Centralne Srbije, održanom 8. i 15. novembra na zatvorenom bazenu u Pirotu. Na takmičenju je učestvovalo oko 300 plivača iz 18 klubova, dok je Napredak predstavljalo čak 30 takmičara

U izuzetno jakoj konkurenciji kruševački plivači osvojili su ukupno 60 medalja, 12 zlatnih, 23 srebrne i 25 bronzanih, čime su još jednom potvrdili svoj kvalitet i posvećen rad u klubu.

Posebnu težinu ovom uspehu daje činjenica da u Kruševcu zatvoreni bazeni ne rade već tri godine, zbog čega su plivači primorani da se pripremaju u obližnjim gradovima. To podrazumeva svakodnevna putovanja, dodatne troškove prevoza i organizacije, kao i veliki napor kako za decu, tako i za trenere i roditelje. Uprkos svemu tome, uspeli su da ostanu u vrhunskoj formi i da se vrate sa impresivnim rezultatom.

Kostić novi trener košarkaša Napretka

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
18. novembar 2025., 23:55
 

Prognoza -
5°C
Apparent: 12°C
Pritisak: 1010 mb
Vlažnost: 98%
Vetar: 1.6 m/s N
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top