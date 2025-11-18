Plivački klub Napredak blistao na prvenstvu Centralne Srbije

Plivački klub Napredak ostvario je izuzetan uspeh na Zimskom prvenstvu Centralne Srbije, održanom 8. i 15. novembra na zatvorenom bazenu u Pirotu. Na takmičenju je učestvovalo oko 300 plivača iz 18 klubova, dok je Napredak predstavljalo čak 30 takmičara

U izuzetno jakoj konkurenciji kruševački plivači osvojili su ukupno 60 medalja, 12 zlatnih, 23 srebrne i 25 bronzanih, čime su još jednom potvrdili svoj kvalitet i posvećen rad u klubu.

Posebnu težinu ovom uspehu daje činjenica da u Kruševcu zatvoreni bazeni ne rade već tri godine, zbog čega su plivači primorani da se pripremaju u obližnjim gradovima. To podrazumeva svakodnevna putovanja, dodatne troškove prevoza i organizacije, kao i veliki napor kako za decu, tako i za trenere i roditelje. Uprkos svemu tome, uspeli su da ostanu u vrhunskoj formi i da se vrate sa impresivnim rezultatom.