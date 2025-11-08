Platforme za usporavanje vozila na 23 pešačka prelaza do kraja godine

U cilju bezbednosti pešaka, u gradu će do kraja godine biti postavljene platforme za usporavanje vozila na ukupno 23 pešačka prelaza, naveo je direktor Poslovnog centra

Kako je istakao direktor Poslovnog centra Kruševac, Miloš Milošević gostujući na televiziji „Jefimija“, cilj projekta jeste podizanje nivoa bezbednosti učesnika u saobraćaju, prvenstveno pešaka, a koji se odnosi na postavljanje takozvanih platformi za usporavanje vozila na pešačkim prelazima u gradu.

Do sada su ove platforme postavljene na više od 10 lokacija, a plan je da se do kraja godine postave na 23 pešačka prelaza.

Govoreći o planovima preduzeća za naredni period, direktor Poslovnog centra je najavio da ce zvanično od 15. decembra na Prazničnom trgu na Kosturnici biti otvoreno klizalište, kao i da će period zimskog raspusta obeležiti raznovrsni, zabavni, muzički, plesni i drugi sadržaji namenjeni deci i mladima.