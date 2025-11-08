Platforme za usporavanje vozila na 23 pešačka prelaza do kraja godine

Postavljeno: 08.11.2025

U cilju bezbednosti pešaka, u gradu će do kraja godine biti postavljene platforme za usporavanje vozila na ukupno 23 pešačka prelaza, naveo je direktor Poslovnog centra

Kako je istakao direktor Poslovnog centra Kruševac, Miloš Milošević gostujući na televiziji „Jefimija“, cilj projekta jeste podizanje nivoa bezbednosti učesnika u saobraćaju, prvenstveno pešaka, a koji se odnosi na postavljanje takozvanih platformi za usporavanje vozila na pešačkim prelazima u gradu.

Do sada su ove platforme postavljene na više od 10 lokacija, a plan je da se do kraja godine postave na 23 pešačka prelaza.

Govoreći o planovima preduzeća za naredni period, direktor Poslovnog centra je najavio da ce zvanično od 15. decembra na Prazničnom trgu na Kosturnici biti otvoreno klizalište, kao i da će period zimskog raspusta obeležiti raznovrsni, zabavni, muzički, plesni i drugi sadržaji namenjeni deci i mladima.

APR od 1. januara uvodi novi cenovnik

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
8. novembar 2025., 16:31
 

Prognoza -
13°C
Apparent: 8°C
Pritisak: 1017 mb
Vlažnost: 97%
Vetar: 3.6 m/s E
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top