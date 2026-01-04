Platforma „Čuvam te“: Osnažimo dečake da govore o svojim osećanjima

Već od najranijeg detinjstva mnogi dečaci čuju poruke poput „Nemoj da plačeš“, „Budi hrabar“ ili „Momci ne pokazuju slabost“. Iako ovakve rečenice mogu delovati bezazleno, one šalju poruku da određena osećanja nisu „dopuštena“ i da ih treba sakriti umesto podeliti. Upravo sposobnost da prepoznamo, izrazimo i razumemo svoja osećanja ključna je za zdrav psihološki razvoj

Govoriti o emocijama nije znak slabosti, već zrelosti. Dečaci koji odrastaju u okruženju gde je prihvatljivo da se plaše, tuguju ili izraze ljutnju na zdrav način, razvijaju veštinu upravljanja emocijama, poštovanja prema drugima i izgradnje stabilnih odnosa. Istraživanja pokazuju da emocionalna pismenost jača samopouzdanje, otpornost na stres i mentalno zdravlje. Oni koji umeju da govore o svojim osećanjima lakše traže pomoć kada im je potrebna i ređe pribegavaju samodestruktivnom ponašanju.

S druge strane, kada dečacima stalno poručujemo da moraju biti „jači“ i „nepokolebljivi“, oni uče da skrivaju ili potiskuju osećanja. Takva potisnuta osećanja često se pretvaraju u agresiju, povlačenje, rizično ponašanje ili osećaj usamljenosti, jer ne znaju kako da izraze šta ih muči niti kako da traže podršku koja im je potrebna.

Uloga roditelja, nastavnika i cele zajednice je neprocenjiva. Svakodnevnim primerima, a ne samo ozbiljnim razgovorima, odrasli mogu poslati poruku da je u redu govoriti o emocijama, bilo da priznaju sopstvenu zabrinutost ili tugu, pohvale iskrenost deteta, ili ga ohrabre da izrazi osećanja bez straha od osude. Nastavnici mogu kroz časove, razgovore o vrednostima i zajedničke aktivnosti negovati empatiju, dok roditelji kroz igru, zajedničko vreme i pažnju pokazuju da je emocionalna bliskost najveća podrška.

Osnaženi dečaci odrastaju u emocionalno zrele muškarce koji znaju da briga o sebi i drugima nije slabost, već snaga. Takvi mladi ljudi sutra će biti partneri, roditelji i prijatelji koji umeju da slušaju, razumeju i podrže one oko sebe.