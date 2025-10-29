Platforma “Čuvam te”: (Ne)nasilje počinje od kuće

Svađe i nesuglasice deo su svakodnevnog života, ali način na koji se one rešavaju u porodici oblikuje detetovo razumevanje odnosa, ljubavi i poštovanja. Rečenica „Ma, to je normalno, samo smo se posvađali“ često prikriva duboke obrasce ponašanja koje deca upijaju. Učeći po modelu, gledajući roditelje, a ne slušajući njihove savete, mališani formiraju sliku o tome kako se nositi s problemima i emocijama

Ako dete svakodnevno prisustvuje vikanju, pretnjama, ćutanju ili ignorisanju, ono nesvesno zaključuje da je to uobičajen način komunikacije. Kada, međutim, vidi da se odrasli umeju izvinite, smireno razgovaraju i traže zajedničko rešenje, ono uči da je dijalog moguć i da različitost mišljenja ne znači sukob. Deca tada odrastaju u osećanju sigurnosti i poverenja, što je temelj emocionalno zdravih odnosa.

Nenasilno vaspitanje podrazumeva i jasno postavljanje granica, ali bez ponižavanja i kažnjavanja. Važno je da dete razume zašto nešto nije u redu, umesto da se plaši kazne. Strpljenje, doslednost i poštovanje detetovih osećanja jednako su važni kao i autoritet. Roditelji treba da razgovaraju sa decom o emocijama, da ih pitaju kako bi oni rešili neki problem i da ih nauče jednostavnim tehnikama smirivanja, disanjem, odlaganjem reakcije, predlogom da se o nečemu razgovara kasnije, kada se svi smire.

Kada porodica neguje atmosferu razumevanja i otvorenosti, deca stiču sigurnost da mogu da izraze svoje mišljenje, da pogreše i da nauče iz toga. Takva deca kasnije lakše grade odnose zasnovane na poverenju, manje su sklona nasilju i znaju da se konflikt može prevazići bez povreda.

S druge strane, deca koja odrastaju u stalnim svađama, kritikama ili tišini, često nose nesigurnost, stid i osećaj krivice. Ta iskustva oblikuju njihovo ponašanje i u odraslom dobu, u školi, prijateljstvu, braku.

Zato je porodica prvi i najvažniji prostor u kojem dete uči da neslaganje ne mora da znači i nasilje. Roditelji koji svojim primerom pokažu da se problemi rešavaju rečima, a ne uvredama, učvršćuju temelje društva u kojem se razumevanje vrednuje više od snage, jer, (ne)nasilje zaista počinje od kuće, od svakog pogleda, reči i gesta kojim pokazujemo poštovanje i ljubav.