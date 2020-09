Zbog planiranih radova na mreži, Elektrodistribucija Kruševac je za sutra najavlila isključenja struje u više naseljenih mesta na području grada Kruševca i opština Brus i Aleksandrovac

U ponedeljak će od 9 do 10 časova u Kruševcu bez struje će biti ulica Mirka Cvetkovića Vlade, a od 10 i 30 do 11 i 30 , ulica Tanaska Rajića. Delovi naseljenih mesta Lovci i Padež struju neće imati od 8 i 30 do 14 i 30 časova.

U opštini Brus, od 8 i 30 do 14 časova struje neće biti u naseljenim mestima Kneževo, Ravnište, Gornje Leviće, Donje Leviće, Đerekare, Blaževo, Bozoljin, Belo Polje, Domiševina, Boranci, Iričiće, Sudimlja, Babica, Žalica i Trećak, te u delovima naseljenih mesta Milentija i Budilovina. Od 9 do 10 časova, bez struje će biti i deo naseljenog mesta Zlatari, kao i delovi naseljenog mesta Strojinci, od 10 i 30 do 14 časova.

U opštini Aleksandrovac struje sutra neće biti u naseljenom mestu Strmenica , od 8 i do do 14 i 30 časova.

D.P.

Planska isključenja struje u ponedeljak (14.septembar)

