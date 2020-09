Elektrodistribucija Kruševac za sutra je najavila isključenje struje u kruševačkom naselju Šumice, te u delovima naseljenih mesta Vitanovac i Naupare. Struje u četvrtak neće biti ni u 12 naseljenih mesta u opštini Aleksandrovac i u dva u naseljena mesta u Brusu

Deo naseljenog mesta Šumice (ulica Gašina) struju neće imati u periodu od 8 i 30 do 14 i 30 časova, a bez struje će od 8 do 9 časova biti i delovi naseljenih mesta Vitanovac i Naupare.

U opštini Aleksandrovac, bez struje će od 10 do 12 časova biti naseljena mesta Boturići, Grčak, Pleš, Koznica, Strmenica, Mitrovo Polje, Rogavčina, Ploča, Rokci, Jelakci, Vranštica i Bzenica.

U opštini Brus, sutra će bez struje biti naseljena mesta Jerinin Grad i Osreci, u periodu od 8 i 30 do 14 časova.

D.P.

Planirana isključenja struje za četvrtak (3.septembar)

Elektrodistribucija Kruševac za sutra je najavila isključenje struje u kruševačkom naselju Šumice, te u delovima naseljenih mesta Vitanovac i Naupare. Struje u četvrtak neće biti ni u 12 naseljenih mesta u opštini Aleksandrovac i u dva u naseljena mesta u Brusu Deo naseljenog mesta Šumice (ulica Gašina) struju neće imati u periodu od 8 i 30 do 14 i 30 časova, a bez struje će od 8 do 9 časova biti i delovi naseljenih mesta Vitanovac i Naupare. U opštini Aleksandrovac, bez struje će od 10 do 12 časova biti naseljena mesta Boturići, Grčak, Pleš, Koznica, Strmenica, Mitrovo Polje, Rogavčina,…