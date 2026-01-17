PKS produžila rok za uključivanje poslodavaca u dualno obrazovanje do kraja januara

Privredna komora Srbije (PKS) produžila je rok za uključivanje poslodavaca u dualno obrazovanje do 31. januara. Cilj je da kompanijama bude omogućeno dodatno vreme za sagledavanje svojih potreba, izbor odgovarajućih obrazovnih profila i donošenje odluke o učešću u obrazovanju budućih kadrova za školsku 2026/2027. godinu

– Poslodavci će imati priliku da se prijave za realizaciju dualnog obrazovanja do kraja januara, čime im omogućavamo da planiraju razvoj ljudskih resursa u skladu sa svojim poslovnim potrebama – rekla je Mirjana Kovačević, rukovodilac Centra za edukaciju, dualno obrazovanje i obrazovne politike PKS.

Za školsku 2026/2027. godinu već se prijavio značajan broj kompanija, uključujući i one koje po prvi put učestvuju u ovom sistemu. PKS je prethodnih meseci intenzivno radila na identifikaciji potreba privrede za kvalifikovanom radnom snagom, kroz individualne sastanke sa kompanijama i informativne sesije širom Srbije. Kao rezultat toga, podneto je više stotina izjava o spremnosti za učešće u dualnom obrazovanju.

Privreda je pokazala najveće interesovanje za dualni model obrazovanja u oblastima mašinstva i obrade metala, elektrotehnike, trgovine, turizma i ugostiteljstva. Uključivanjem u dualno obrazovanje, poslodavci imaju priliku da obrazuju kvalifikovan i praktično obučen kadar, spreman da se odmah po završetku školovanja uključi u radni proces, čime se smanjuju troškovi dodatne obuke zaposlenih.

Prijava za učešće u dualnom obrazovanju moguća je putem veb-portala PKS, gde kompanije kreiraju profil i podnose prijavu u nekoliko koraka.

Učenici koji se školuju po dualnom modelu deo nastavnog procesa provode u kompanijama, stiču praktična znanja, radne navike i uvid u realno poslovno okruženje, što doprinosi jačanju poverenja između učenika i poslodavaca i često predstavlja osnov za nastavak saradnje nakon završetka školovanja.

Za školsku 2026/2027. godinu u okviru dualnog obrazovanja dostupno je 93 obrazovna profila iz 12 područja rada, navodi se u saopštenju PKS.