Pitali smo za vas: Zašto se ne menja smena u kruševačkim školama?

Srednje i osnovne škole u Kruševcu započele su drugo polugodište kombinovanom metodom nastave, većina je nastavila da ide u istu smenu kao tokom prvog, mada ima i onih koji su je promenili. Odgovarajući na pitanje naše čitateljke čije dvoje dece, jedno u osnovnoj, a drugo u srednjoj školi, od septembra ide samo popodne, da li će se nešto promeniti u Školskoj upravi su za naš portal kazali da je preporuka da se smene ne menjaju važila samo za prvo polugodištee, a da u drugom škole samostalno odlučuju o promeni smene pritom vodeći računa o đacima koji koriste gradski prevoz.

Načelnik Školske uprave Kruševac Zoran Asković kaže da je predlog Škosle uprave i lokalne samouprave u periodu od septembra do novembra bio da se smene ne menjaju, a da posle toga takva preporuka nije važila.

– Ta preporuka je tada data zbog skraćenih časova i različitih termina u kojima deca idu u školu pa je trebalo da se tome prilagode i autobuski polasci, a Gradska uprava mora dodatno da plaća nove polaske – objasnio je Asković.

Nakon toga, u decembru te sada u drugom polugodištu, prema njegovim rečima, škole samostalno odlučuju o tome da li će menjati smenu, ali moraju da vode računa da li đaci koji putuju imaju u određeno vreme prevoz.

U Gimnaziji kažu da i dalje poštuju zaključak sa sastanka Školske uprave koji je u septembru održan, i da bi im bilo lakše da i druge škole poštuju tu odluku jer ovako, zbog toga, često menjaju raspored.

– Mislim da je važno da svi poštujemo ovu odluku dok se nova ne donese jer jedino tako možemo da se iskordiniramo pošto “delimo profesore”. Trećina naših profesora radi u drugim školama i osnovnim i srednjim. Ako se u jednoj školi promeni smena, mi automatski moramo da menjamo raspored kako bi oni mogli da stignu da održe čas. Gimnazija ima dosta zaposlenih, trenutno je 9 profesora na bolovanju, treba uklopiti u raspored i profesore koji dođu da ih menjaju – kaže Biljana Dačić, direktorka Gimnazije.

U osnovnim školama “Dragomir Marković” i “Jovan Popović” nije se promenila smena. U otežanim uslovima zbog pandemije korona virusa, kako kažu u ovim školama cilj je da se nastava organizuje i da dobro funkcioniše uz preporuke Kriznog štaba.

– Ne menjamo smene do daljnjeg, zbog gradskog prevoza i zbog profesora koji rade u više škola. Mi svoj rad organizujemo na nivou grada i na osnovu toga donosimo odluke. Idealno bi bilo da svima izađemo u susret i ako roditelji izraze potrebu da se smena promeni i da se uvede još polazaka gradskog prevoza, mi ćemo uputiti zahtev gradskom prevozu – kaže Saša Jevtić, direktor OŠ “Dragomir Marković”.

U OŠ “Jovan Popović” kažu da su se dobro uklopili u novi režim rada, i da imaju puno razloga da produže sprovođenje nastave po novom modelu.

– Ovakav vid nastave kod nas dobro fukcioniše i za sada nemamo primedbi. Zamslite kada bismo stavili prvake da idu popodne i budu u grupi B koja ima nastavu od 15:30 do 18:00, to je nemoguće. Mi smo uzeli u obzir i obaveze roditelja koji su zaposleni, naša škola ima dnevni boravak koji je učenicima na raspolaganju od 7:00 do 16:00 časova – kaže Snežana Stefanović Marjanović, direktorka.

Podsećamo, u kruševačkim osnovnim školama, časovi su još uvek skraćeni na 30 minuta. Učenici mlađih razreda pohađaju nastavu svakog dana u dve grupe od po 15 učenika. Odeljenja starijih razreda, takođe su podeljena na dve grupe koje se svakodnevno smenjuju pri čemu jedna prati nastavu u školi, a druga online, od kuće. U srednjim školama takođe se primenjuje kombinovani model s manjim grupama učenika, koje se smenjuju na nedelju dana. U seoskim školama, nastava se prati po klasičnom modelu, pošto nema prostornih ograničenja, što nije slučaj sa gradskim školama.

J.M. – M.S.

Pitali smo za vas: Zašto se ne menja smena u kruševačkim školama?

Srednje i osnovne škole u Kruševcu započele su drugo polugodište kombinovanom metodom nastave, većina je nastavila da ide u istu smenu kao tokom prvog, mada ima i onih koji su je promenili. Odgovarajući na pitanje naše čitateljke čije dvoje dece, jedno u osnovnoj, a drugo u srednjoj školi, od septembra ide samo popodne, da li će se nešto promeniti u Školskoj upravi su za naš portal kazali da je preporuka da se smene ne menjaju važila samo za prvo polugodištee, a da u drugom škole samostalno odlučuju o promeni smene pritom vodeći računa o đacima koji koriste gradski prevoz. Načelnik…