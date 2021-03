Pitali smo za vas: Šta posle vakcine?

Nakon dve do tri nedelje posle prve doze vakcine protiv korona virusa kod određenog broja ljudi počinju da se stvaraju antitela, a tek 40 dana posle druge doze, može se smatrati da ste u potpunosti zaštićeni kada je u pitanju kineska vakcina, u smislu da neće doći do teže kliničke slike ili smrtnog ishoda. Kod Fajzerove i Sputnjiv V vakcine imunitet se stiče nešto ranije, ali se još uvek ne zna tačno koji je to vremenski period – kaže epidemiolog Predrag Pavlović, direktor kruševačkog Zavoda za javno zdravlje.

Uz podseća da vakcina protiv korona virusa, kao i vakcina protiv sezonskog gripa, ne štiti u potpunosti od zaražavanja, doktor Pavlović ističe da su dosadašanja istraživanja pokazala da Fajzerova i Sputnjik V vakcina štite 95 odsto, dok kod Sinofarm vakcine taj procenat iznosi između 70 i 80 odsto.

– Ono što je važno da građani znaju je da nakon prve doze vakcine, posebno u prvim danima, nemaju nikakvu zaštitu, s tim da kod određenog broja ljudi imunitet počinje da se stvara između 12. i 15. dana. Tek 40-tog dana nakon primljene druge doze vakcine dostiže se maksimum, mada je i to individualno. Ono što je sigurno da nakon tog perioda, ukoliko dođe do zaražavanja, sigurno neće doći teže kliničke slike ili smrtnog ishoda – istiće naš sagovornik.

Pavlović napominje da su građani u obavezi da nose zaštitnu masku i nakon imunizacije jer, kako objašnjava, oni i nakon sticanja imuniteta mogu da imaju lakšu kliničku sliku i prenesu virus onima koji nisu vakcinisani.

Na pitanje da li bi trebalo proveriti nivo antitela nakon imunizacije i perioda kada se smatra da je neko stekao imunitet, epidemilog kaže da to nije potrebno.

– Mi možemo da merimo nivo antitela, ali on nije kod svakoga isti, to zavisi od dosta faktora. Međutim, imunitet nisu samo antitela, jedan deo je i ćelijski imunitet što se ne može proveriti i što se radi samo kroz naučne studije – poručuje epidemiolog Pavlović, uz apel svim građanima da se ponašaju odgovorno, te da poštuju sve propisane mere u borbi protiv korona virusa.

D.P.

Pitali smo za vas: Šta posle vakcine?

