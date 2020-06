Pitali smo za vas: Sportski teren u Puškinovoj ulici biće multifunkcionalan

Stanari Puškinove ulice bili su zbunjeni kada se stalo sa nedavno započetom rekonstrukcijom košarkašog terena u tom delu grada. Naime, na polovini terena postavljena je podloga i novi koš, dok je druga polovina ostala netaknuta, s tim da je drugi koš skinut. Kako je ovaj teren bio omiljeno mesto okupljanja dece koja su tu svakodnevno igrala mali fudbal, mešani su želeli da znaju da li će, kako su kazali, ovaj teren ostati ovako polovično uređen ili će se postojeći prostor iskoristiti u potpunosti

– Na ovom terenu gotovo niko nikada nije igrao košarku. Deca su tu postavila golove za mali fudbal i svakodnevno igrala fudbal. Bilo je to bezbedno mesto za rekreaciju, jer je prostor ograđen i lopta nije mogla na ulicu.Sada je jedan deo terena neupotrebljiv, dok je na drugom postavljena podloga i novi koš. Ako bi deca i htela da igraju mali fudbal, više ne mogu, jer je podloga na polovini terena uzdignuta i nemoguće je trčati po terenu. Kada smo pitali radnike koji su postavljali podlogu šta će se još uraditi, dobili smo odgovor da više nema para i da je to to – kažu stanari Puškinove ulice.

U Prvoj mesnoj zajednici, kojoj pripada ovaj deo naselja na lokaciji iza Nove zelene pijace, kažu da se njima niko od stanara nije obraćao u vezi sa rekonstrukcijom sportskog terena, te da nisu upoznati sa time da li su stanari zadovoljni ili ne onim što je urađeno.

Predrag Milenković, pomoćnik gradonačelnice za omladinu i sport, kaže da je teren za basket tri na tri izgrađen sredstvima donatora, te da je plan da se na drugom delu terena uradi teretana na otvorenom, za šta će sredstva izdvojiti grad.

– U najkraćem mogućem roku na drugom delu terena postavićemo teretanu na otvorenom, tako da će taj sportski teren biti maksimalno iskorišćen. Ukoliko se stanari izjasne da to ne žele, teren će biti vraćen u prvobitno stanje – kazao je Milenković.

Praksa da se stanari ne pitaju za mišljenje kada je u pitanju uređenje prostora ispred njihovih stambenih zgrada, nije novina, iako bi logično bilo da se pre bilo kakvih projekata koji se tiču uređenja , makar sprovede anketa gde bi se oni izjasnili o tome šta im je najpotrebnije. Donatoru koji ulaže sredstva najverovatnije nije važno da li će se taj novac iskoristiti za košarkaši ili teren za mali fudbal. Za stanare pak možda ima razlike.

D.P.

Pitali smo za vas: Sportski teren u Puškinovoj ulici biće multifunkcionalan

