Pitali smo za vas: Konkurs za mere energetske sanacije traje do 3. avgusta

Grad Kruševac i Ministarstvo rudarstva i energetike ove godine sufinansiraju građane u zameni stolarije, nabavci i ugradnji kotlova na gas i na biomasu, toplotnih pumpi, cevnih instalacija i radijatora te solarnih panela, odgovor je na pitanje čitateljke našeg portala. Od nadležnih saznajemo da je javni poziv u toku, te da građani do 3. avgusta mogu da konkurišu za sredstva u okviru jedne od pomenutih mera.

-Javni poziv za građane, odnosno za krajnje korisnike je aktivan, traje do 03. avgusta, do kad zainteresovani mogu da dostave potrebnu dokumentaciju za odabranu meru.Iznos koji se sufinansira zavisi od mere o kojoj se radi. Najčešće Grad i Ministarstvo učestvuju sa polovinom sredstava. Međutim, postoji limit za svaku pojedinačnu meru. Na primer za zamenu stolarije je maksimalan iznos ukupne subvencije 140.000 dinara što znači da, ukoliko radovi kostaju 200.000 dinara, subvencija je 100.000 dinara, ali ako radovi iznose 350.000 dinara, onda je subvencija 140.000 dinara, odnosno onoliko koliki je maksimalan iznos za tu meru – objašnjava za KruševacGrad pomoćnik gradonačelnice za ekologiju, održivi razvoj i energetiku, Ivan Parezanović.

Prema podacima iz javnog poziva maksimalni iznosi koje zajednički sufinansiraju Grad i Ministarstvo iznose od 85.000 dinara do 250.000 dinara, u zavisnosti od mere. Ove cifre se odnose na pojedinačna domaćinstva ili stanove, dok se one mere koje su namenjene i stambenim zgradama uvećavaju shodno broju stanova.

Parezanović navodi da su pre raspisivanja javnog poziva namenjenog građanima, izabrani izvođači radova za svaku meru.

–Konačna rang lista izvodjaca je na sajtu Grada, izuzev solarnih panela. Javni poziv za privrednike i gradjane u vezi sa nabavkom i ugradnjom solarnih panela za proizvodnju električne energije realizuju se odvojeno – precizira naš sagovornik.

Radovi koje građani planiraju da sprovedu u okviru ovih mera treba da budu završeni do kraja godine.

Podsetimo da je javni poziv za građane sa sajtu Grada Kruševca objavljen 12. jula, a sve detalje možete naći na linku:

https://krusevac.ls.gov.rs/aktuelnost/javni-konkurs-za-sufinansiranje-mera-energetske-sanacije-porodicnih-kuca-stanova-i-stambenih-zgrada-koje-se-odnose-na-unapredjenje-termickog-omotaca-termotehnickih-instalacija-i-ugradnje-solarnih-ko/

Za pomenute mere Grad Kruševac i Ministarstvo rudarstva i energetike ukupno su obezbedili 14 miliona dinara, odnosno po sedam miliona dinara.

Prošle godine je za te namene Grad Kruševac izdvojio 300.000 dinara. To je bio pilot projekat. Tada je deset objekata sanirano, a moglo je da se konkuriše samo za podršku za zamenu stolarije.

J.B.