Pitali smo za vas – Ko ne sme da se vakciniše?

Odgovarajući na naše, odnosno pitanje naše čitateljke ko uopšte ne sme da primi vakcinu epidemiolog Predrag Pavlović, direktor Zavoda za javno zdravlje, kaže:

– Ne smeju da se vakcinišu ni jednom od ove tri vakcine (kineska, ruska i Fajzer) oni ljudi koji su imali veoma teške alergijske reakcije poput šoka od penicilina ili da im je zbog neke alergije život bio ugrožen. Tu ne spadaju uobičajene reakcije na polen, potom koprivnjača, osip i ostale blaže alergijske reakcije. Vakcinu ne smeju da prime ni oni koji su alergični na određenu komponentu vakcine, a to mogu da budu kuhinjska so, kalijumova so, saharoza.

Vakcine se, dodaje on, ne daju ni trudnicama ni ženama koje doje ne zato što bi se nešto loše desilo već jer ni jedan od vakcina nije ispitivana kod trudnica.

– Za rusku vakcinu postoji granica u godinama, ne primaju je mlađi od 18 ni stariji od 60 godina pre svega jer nisu vršena ispitivanja. Kineska vakcina nema starosnu granicu, a daje se starijima od 18, dok se Fajzerova daje starijima od 16 godina – kaže on napominjući da ta ograničenja postoje jer nisu rađena ispitivanja na tim starosnim kategorijama.

Navodi da kod pojedinih hroničnih oboljenja treba biti oprezan.

– Kod malignih bolesti kod pacijenata koji su na citostatskoj terapiji ili kod pacijenata koji koriste velike doze kortikosteroida treba paziti jer su to lekovi koji smanjuju imunitet. Ne radi se o tome da ne smeju da prime vakcinu već da, ako je prime u fazi bolesti kada su pod velikim dozama tih lekova, njihov oranizam neće stvoriti dovoljan imunitet na koronu. Onda je bolje da se davanje vakcine odloži dok ta terapija prođe – precizira dr Pavlović.

J.B.

