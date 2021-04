PItali smo za vas: Kako da predložite mesto za nova stabla

Predloge o tome gde bi želeli da budu posađena nova stabla ili gde treba stara zameniti novim, u okviru akcije “650 sadnica povodom 650 godina grada”, građani mogu dostaviti pomoćniku gradonačelnika za ekologiju, lično, putem telefona, u pisanoj formi ili mejlom

Na kojim lokacijama će nova stabla biti posađena, kao i koja će biti zamenjena novih, odluku donosi JKP Kruševac, u saradnji sa komunalnom inspekcijom i pejzažnim arhitektom, a priliku da daju svoje predloge, imaju i građani.

– Građani koji žele da podnesu predlog, to mogu učiniti lično, dolaskom u Gradsku kuću. Takođe, a što i možda bilo i bolje zbog aktuelne epidemiološke situacije, mogu da se obrate putem mejla [email protected] , mogu i da podnesu i pisani zahtev sa naznakom „za pomoćnika gradonačelnika za ekologiju“, te da pozovu na telefon 037 414 700 – kaže Ivan Parezanović, pomoćnik gradonačenika za ekologiju.

Prema njegovim rečima, zahtevi će se razmatrati u najkraćem mogućem roku i ukoliko se utvrdi njihova opravdanost, stabla će na željenim lokacijama biti posađena.

– Do sada smo imali nekoliko zahteva građana, jedan od njih je bio da se zasadi novo stablo u parku u Parunovcu i već je poslat nalog da to stablo bude posađeno. Za zahtev zamene drvoreda u Rasadniku kod Buvljaka čeka se mišljenje stručnih ljudi koja vrsta stabla bi odgovarala na toj lokaciji, a bilo je i nekih zahteva koji su odbijeni, iz opravdanih razloga – kaže on, uz objašnjenje da je prilikom donošenje odluke o tome da li je neka lokacija pogodna za sadnju stabala, obavezna i konsultacija sa javnim preduzećima čije instalacije prolaze kroz grad, te da su u tom smislu neke lokacije izuzete.

Inače, u akciji čiji je pokrovitelj Grad Kruševac, a koja se organizuje povodom velikog jubileja- 650 godina od osnivanja grada, do sada je posađeno preko 100 stabala na različitim lokacijama u gradu, a plan je da do kraja godine Kruševac bude bogatiji za oko 1.000 novih, kvalitetnih drvorednih sadnica.

Nova stabla zasađena su na Slobodištu, Bagdali, u Mudrakovcu, a u narednim danima u planu je sadnja i na prostoru Arheološkog i Pionirskog parka, te u stambenim naseljima na teritoriji grada. Uglavnom se sade lišćarske sadnice, a konkretno u narednim danima to će biti brestovi, javorovi, ukrasne trešnje i šljive, kuglaste vrbe…

Na fejsbuk stranici naše redakcije u komentarima na tekst o tome da se sade nova stable i da građani mogu da predlože lokaciju, jedan sugrađanin je dao predlog da to bude šetalište na Rasini.

PItali smo za vas: Kako da predložite mesto za nova stabla

