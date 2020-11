Kanisteri sa natrijumhipohloritom neće biti postavljani na lokacijama na području Kruševca, odnosno na mestima na kojima su stajali do sredine septembra, jer vremenski uslovi to ne dozvoljavaju. To je našoj redakciji rečeno u kruševačkom Štabu za vanredne situacije kao odgovor na pitanje jednog od naših čitalaca da li će pomenuti kanisteri ponovo biti postavljeni

– Zbog niskih temperatura koje su uobičajene u ovo doba godine kanisteri sa natrijumhipohloritom neće biti postavljeni na pomenutim lokacijama. Reč je o sredstvu u čijoj se proizvodnji koristi i voda i došlo bi do zamrzavanja. Na osnovu odluke Štaba, donete početkom novembra, JKP Kruševac svakodnevno pere ulice i javne površine ovim dezinfekcionim sredstvom. Takođe, Vodovod proizvodi potrebne količine natrijumhipohlorita – rekao je načelnik gradskog Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije Dušan Todorović.

Podsetio je da je odlukom Štaba predviđeno i da sve ustanove, organizacije i upravnici stambenih zgrada sa teritorije Kruševca mogu preuzeti koncentrovani rastvor natrijumhipohlorita u ovdašnjem Javnom komunalnom preduzeću.

Inače, više od 200 kanistera sa tim dezinfekcionim sredstvom je do sredine septembra bilo raspoređeno na području svih kruševačkih mesnih zajednica. Prvi put su postavljeni krajem marta, nakon izbijanja epidemije korona virusa, da bi ponovo bili raspoređeni sredinom jula, kada je broj zaraženih ponovo počeo da raste.

Nakon uvođenja vanrednog stanja Grad Kruševac je kupio mašinu za proizvodnju natrijumhipohlorita, koja se nalazi na lokaciji Fabrike vode u Majdevu.

J.B.

Pitali smo za vas: Hoće li biti postavljeni kanisteri sa natrijumhipohloritom?

