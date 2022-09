Pitali smo vas da li je minimalac dovoljan za pristojan život?

Kako je najavio ministar finansija Siniša Mali, od 1. januara minimalna cena rada biće veća za 14,3 odsto, te će iznositi 230 dinara po satu, odnosno 40.020 dinara mesečno. Pitali smo Kruševljane šta misle o predstojećem povećanju i da li sa njim može da se (pre)živi.

Prema rečima ministra Siniše Malog, na taj način je dostignuto više od 81 odsto minimalne potrošačke korpe, koja je, prema podacima Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija iz juna ove godine, iznosila 44.346,53 dinara.

Cene su od juna meseca nastavile nemilosrdno da rastu, pa sugrađani navode da je za preživljavanje neophodno da minimalna potrošačka korpa i minimalna zarada budu jednake, dok je za pristojan i dostojanstven život potrebno daleko više.

– Iz godine u godinu, živi se sve lošije. Cene svega su porasle, i što je najgore, nastavljaju da rastu. Nekada smo za hiljadu dinara mogli da napunimo kese proizvodima, a sada samo za litar jogurta treba odvojiti skoro 200 dinara. Kako bi uspeli da spoje kraj s krajem, ljudi su počeli da kupuju samo na akcijama. Sa ovim cenama, minimalna zarada ne bi trebalo da bude ispod 85.000 dinara – kaže sugrađanin M.G.

Da je najavljeno povećanje minimalca i dalje nedovoljno za život, najbolje se vidi u porodicama koje školuju studente.

– Minimalna zarada bi trebalo da bude oko 90.000 dinara. Oba sina nam studiraju. Želeli su da idu u Beograd, ali su zbog nižih troškova bili primorani da upišu studije u Nišu. Obojica su na budžetu, ali su troškovi i dalje veliki. Kako bismo mogli da im omogućimo odlazak na fakultet, muž je otišao da radi u inostranstvo, a ja sam ostala da radim za minimalac. Da nemam ovde starije roditelje, kojima je potrebna nega i pomoć, otišla bih i ja – objašnjava Ivana P. (53)

Niske plate i teško pronalaženje posla najčešći su razlozi za odlaganje ili odustajanje od osnivanja porodica kod mladih, pa im najavljeno povećanje plate neće bitno promeniti dosadašnje mišljenje.

– Radila sam u dobroj firmi, pa imam penziju veću od minimalca, ali mi zato unučići rade za minimalac. Duša me boli kada ih pitam zašto se ne žene, a oni mi kažu da sa ovim novcem ne bi mogli da izdržavaju porodicu. Odvajam im svakog meseca od penzije, ali ni to nije dovoljno. Ukoliko se u skorije vreme ne povećaju plate, od kojih bi moglo da se živi kako dolikuje i kako smo mi živeli nekada, svi pošteni mladi ljudi će otići, ali bolje je i to, nego da ostanu ovde i brinu da li će sutra dobiti otkaz – navodi penzionerka D.Ž.

Najveći deo potrošačke korpe odlazi na hranu, komunalije i garderobu, pa nakon takve raspodele ne ostaje puno za rekreaciju, kulturu, obrazovanje, letovanja i zimovanja.

– Četrdeset hiljada nije dovoljno za normalan život. Dok kupite hranu i neophodne neprehrambene proizvode, platite komunalije i zdravstvene usluge, vama ne ostane novca da zaista uživate u ovom životu. Morate uskratiti sebi putovanja, izlaske, bioskope, sportske događaje i sve druge vidove razonode. Ostavljeno vam je da birate da li ćete da jedete ili ćete da platite kartu za koncert – zaključuje Marko V.

Ministar finansija najavio je i rast plata, čiji bi prosečni iznos, krajem 2025. godine, trebalo da dostigne cifru od hiljadu evra. Međutim, ta izjava nije utešila građane Kruševca koji postavljaju pitanje kako preživeti do tada.

– Sramota, šta drugo da kažem. Minimalac ne može da pokrije samo knjige i pribor za roditelje koji imaju đake u kući. Uz ovaj rast cena, oni koji su bili na ivici siromaštva, sada će definitivno ući u tu kategoriju. Srećom, ne plaćamo kiriju, inače sigurno ne bismo uspeli da preživimo sve ovo. Realno je da plata bude iznad 90.000 dinara – naglašava Biljana Đ.

Inače, od 1. januara 2023. godine, uz povećanje minimalne cene rada, neoporezivi deo biće povećan sa 19.300 dinara na 20.712 dinara, a doprinosi za penziono osiguranje povećaće se za jedan odsto.

J.A.