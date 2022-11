Pitali smo sugrađane: Proslava slava kao pre korone ili ipak malo drugačije?

Svih većih okupljanja, pa i proslava slava, gotovo da nije bilo u protekle dve i po godine. Da li su se i u kojoj meri nakon smirivanja epidemiološke situacije vratili „na staro“, pitali smo sugrađane.

Milorad (82), bez obzira na bolju epidemiološku situaciju, smatra da oprez nije na odmet.

–Svetog Stefana slavimo, treći dan Božića. Mene i dalje brine virus, ali deca neka odluče. Prošle godine nismo imali goste. Nezgodno je kod nas, da je za vreme lete, pa sedneš napolje, to je drugo. Ovako, unutra, mora da se greješ i eto ti bolest, svašta.

Pojedini inače ne zovu goste, ali ali se pridržavaju svih crkvenih običaja.

–Slavim Đurđicu, sad u sredu. Nemam goste, živim sama, imam komšije na ručku i tako. Nosim kolač u crkvu, za mene je to slava. Kolač, sveća, žito i vino, to mi je najbitnije, a što se tiče hrane i pića, može da se častimo, može da se ne častimo – kaže Milka Stanisavljević.

To da na neke građane ne može da utiče bilo koja vrsta prepreke u spovođenju ovog srpskog običaja potvrđuje i dobro raspoložen Boban.

–Ova situacija ekonomska nije uticala na mene, niti korona. Slavim Mitrov dan, i ove godine sam, kao i do sada , imao dvadeset i pet gostiju. Zvao sam i one koji mene nisu zvali, ima već dve, tri godine. Nisu dolazili, neću više ni da ih zovem. Mnoge je poremetila korona i eto, sad se drže toga da ne dolaze – ističe on.

Međutim, zbog očiglednog poskupljenja na rafovima kruševačkih prodavnica, Rade Milisavljević tvrdi da su mogućnosti prilagođena novonastaloj situaciji.

–Slavim svetog Iliju, drugog avgusta. Imam veći broj gostiju. U vreme korone je bilo više manjih okupljanja, ali se, konkretno kod mene, nije smanjivao broj. Zbog prirode mog posla, obilazim dosta lokacija i ima porodica kod kojih se smanjio broj gostiju, sve se svelo na nešto uže. Ekonomska kriza u celom svetu je uslovila da ljudi počnu da štede u većoj meri – tvrdi on.

Stana Ilić slavu ne slavi zbog loše ekonomske situacije.

–Slave deca, ja sam sama i ja ne slavim ništa. Oni sad slave svetog Nikolu. Ne dolaze im gosti kao ranije, a i oni slabije zovu. Otišle su cene visoko, a pošto sam izbegla iz Bosne i nemam penzije, nemoguće je da slavim slavu, jer mi je socijalna pomoć jedino primanje – kaže ona.

Pojedini su prestali da pozivaju goste, ali na jednu od svojih slava.

–Smanjili smo broj gostjui. Slavimo dve slave, ali sada nam na jednu nam dolaze gosti, a na drugoj sečemo kolač – kaže J. Đ.(31)

Među onima koji više puta godišnje proslavljaju slavu, ima i onih koji su odlučili da i dalje pozivaju goste an dan slave, ali u manjem broju.nego ranije.

–Spremamo svetog Nikolu zimskog i letnjeg. Dolaze nam gosti na obe slave, ali u smanjenom broju, posle perioda korone neki su prestali da zovu i da dolaze, tako da smo, u tom smislu, ostali bez nekih gostiju – navodi N. M.

V.M.