Pitali smo sugrađane i sugrađanke: Delite li poslove na muške i ženske?

Zbog patrijarhalnog vaspitanja i usvojenog modela iz primarne porodice, mnogi muškarci smatraju da su kućni poslovi i briga o deci isključivo obaveza žene. Pitali smo sugrađane i sugrađanke da li i u kojoj meri deli obaveze sa partnerom.

Nisu retki slučajevi gde se žene u porodicama osećaju inferiorno u odnosu na muškarce, iz razloga što većinu kućnih poslova i brigu o deci preuzimaju na sebe. Mnogi muškarci smatraju da žene treba da kuvaju, čiste, peru, peglaju, a usput i provode dosta vremena sa decom, pomažu im oko domaćih zadataka i školskih obaveza, a da je njihov posao jedino da rade i svojoj porodici obezbedi materijalnu sigurnost. Iz tog razloga, žene se osećaju frustrirano i neravnopravno u odnosu na bračnog partnera. Pitali smo sugrađane da li sa svojim partnerom dele kućne obaveze i da li to smatraju ključem uspeha za skladan brak.

Milan (33) ne deli poslove na muške i ženske:

-Supruga i ja smo ravnopravni u svakom pogledu, i kod nas nema podela kućnih poslova na muške i ženske. Jedne nedelje ona kuva ručak, druge nedelje ja, nekada ona izvede decu da ja nešto sredim po kući, a nekada obrnuto. Smatram da je to normalna stvar, i da tako treba da funkcioniše svaka porodica u 21.veku.

Ipak, ima i onih koji se pridržavaju tradicionalnih vrednosti.

–Oduvek je bilo da su žene zadužene za obavljanje kućnih poslova i brigu o deci, po mom mišljenju, to je jedino ispravno. Muka mi je kad čujem priče o feminizmu i ženskim pravima, mislim da žene nisu ugrožene ni po čemu. Kuda ide ovaj svet kad žene neće da kuvaju, da brinu o deci, neće da rađaju, ma užas. Ja sam našao partnerku koja razmišlja isto kao i ja, i zato smo srećni jedno pored drugog- mišljenja je Dragan (58).

Teodora (27) pak ima sasvim suprotno mišljenje:

–Muž i ja delimo kućne poslove od početka zajedničkog života. To je za mene vrlo važna stvar u braku, jer je i on ravnopravan član domaćinstva. Za mene to nije „pomoć“, već stvar koja se podrazumeva. Oboje radimo, imamo dvoje dece, i ne bi bilo fer da nakon dana provedenog na poslu on zalegne i gleda televizor, a ja radim kućne poslove i posvetim se deci.

Sanja (31) je trenutno nezaposlena i ne vidi ništa loše u tome što obavlja sve kućne poslove i brine o deci:

–S obzirom na to da nisam zaposlena, a muž jeste, ja sam ta koja vodi brigu o kućnim poslovima, a i o deci. On radi fizički težak posao, donosi nam dosta novca, i iz tog razloga sam ostatak obaveza preuzela na sebe i smatram da je to korektno. Deca su sada mala, kada budu porasla i krenula u vrtić, a ja budem bila zaposlena, sigurna sam da ćemo početi da delimo kućne obaveze.

Da se oduvek znalo šta ko radi, tvrdi Marijana (55):

–Ja sam patrijarhalnog vaspitanja i kada sam odrastala sa roditeljima, znalo se šta su muški, a šta ženski poslovi. Muškarac ne treba da provodi vreme u kuhinji, za to je zadužena žena, a kada se nešto pokvari u kući, ili kada treba da se uradi nešto što je za mene fizički teško, on je tu da pripomogne. Oboje radimo, imamo veliku decu, i tako funkcionišemo od početka braka.

Zbog podele na muške i ženske poslove, Jasmina (35) kaže da se često ne oseća dobro:

–Sve je na meni, i da skuvam, i da počistim, i da radim domaći sa decom, a usput i da idem na posao, Muž ne brine o kućnim obavezama, nikada ga to nije zanimalo. Često se osećam loše zbog toga, ali sam navikla, ne mogu da ga menjam posle toliko godina braka.

Da nije normalno da žena sve sama radi u kući, mišljenja je Suzana S. (25):

–Muž i ja delimo kućne obaveze i smatram da tako treba da funkcioniše svaki brak. 21.vek je i nije normalno da žene sve preuzimaju na sebe. Ja sam zadužena za kuvanje, jer u tome i uživam, radim domaći sa decom, a muž usisava, pegla i izvodi decu napolje.

Katarina (57) je mnogo toga preuzela na sebe, ali to ne smatra ispravnim:

–Nažalost, ja spadam u grupu žena koje nemaju apsolutno nikakvu pomoć od svog partnera. On radi, i smatra da je to njegova jedina obaveza, a ja i radim, plaćam račune i obavljam kućne poslove. Kada su deca bila mala, bilo je dosta teže, jer su zahtevali dosta pažnje i brige, sada kada su odrasli, lakše je.

Iako ne podržava podelu na muške i ženske poslove, Dragana (54) ne uspeva da privoli supruga da se lati pegle, usisvača, kutlače:

–Moj suprug se ponaša kao da je u hotelu. Usisivač i peglu nije nikada uključio, ne kuva i ne ide u nabavku. Oboje smo zaposleni, s tim da on odmara kad dođe s posla, a ja nemam vremena za to. Sve to mi smeta, čini me nezadovoljnom, ali njemu ne pada na pamet da se promeni. Ovako mu je lakše.

Miroslav (77) ne krije da je uvek trudio da usadi sinu da mu nije mesto u kuhinji:

–Muškarca koji se muva po kuhinji žena nikada neće da ceni. Mora da se zna ko je muško a ko žensko. Zato i propadaju danas brakovi, sva ta ženska prava o kojima se stalno priča, samo štete. Ti što čiste, peglaju, peru i kuvaju, dok im žene lakiraju nokte, mogu da kažem da su pravi „papučari“.

Dragoslava (62) je svekrva i kaže da je njena snaja pametna jer se potrudila da ne živi kao ona:

–Ja sam kao mlada jako loše prošla, sav teret kućnih obaveza je pao na mene. Naviknut da mu se sve prinese, moj sin je pokušao tako isto i kad je otpočeo zajednički život sa suprugom, ali mu je ona jasno stavila do znanja da moraju da dele kućne obaveze. Danas odlično funkcionišu i tako treba i da bude.

J. Pavlović