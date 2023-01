Pitali smo sugrađane: Da li ste sujeverni?

Nasleđeno iz nekih davnih vremena, kada je ljudima bilo teško da objasne određene pojave, sujeverje je danas prisutno. Mnogi imaju čitave rituale pred važne događaje, a gotovo da nema osobe koja je ravnodušna kada joj crna mačka pređe put. Pitali smo sugrađane da li su sujeverni i da li postupaju u skladu sa nekim verovanjima karakterističnim za naše područje?

Sujeverje ili praznoverje predstavlja verovanja da su zbivanja u budućnosti uzrokovana određenim magijskim radnjama, bez logičnih uzročno posledičnih odnosa između činjenja tih radnji i događaja u budućnosti. Svaki narod ima svoj set “sitnih” verovanja na osnovu kojih preduzima radnje u toku dana. Naši sugrađani su dali zanimljive odgovore.

Da je to obična praznoverica i svojevrsna naivnost, mišljenja je Slobodan M. (50):

– Ma, gde me briga da se opterećujem time. Po tim sujeverjima, najbolje bi bilo da čovek ne izlazi iz kuće.

Slično misli i Mila S. (48):

– Sećam se, moja majka mi je pričala, te nemoj ovo, te nemoj ono, pazi na ovo, na ono. Sve su to gluposti, po mom mišljenju.

Pored oštrog protivljenja sujevernim radnjama, bilo je i “umerenijih” stavova po pitanju ovakvog načina gledanja na svet.

– Šta znam, vodim računa da ne ustanem na levu nogu, recimo. Kad se obuvam, isto, prvo desnu obujem. U mom kraju se veruje da će te pratiti “loša sreća” tog dana ako ne ispoštuješ ove rituale – kaže Miloš K. (25).

Često je slučaj da se sujeverje nađe među sportistima, i to na sportskim terenima.

– Kad ulazim na teren, uvek dotaknem travu i prekrstim se. Verujem da mi doticanje trave donosi sreću tokom utakmice – kaže dvadesetjednogodišnji Luka Ž.

Uz pozitivna značenja, često je slučaj da određena sujeverja nose negativnu konotaciju.

– Uh, što mrzim da mi mačka pređe put kad vozim, pa to je strašno. Ne desi mi se nužno nešto loše, ali ne volim, jednostavno – kaže Lj.V. (65).

Danica G. (32) ističe kako nije dobro pitati nekog gde ide:

– U mom selu, najgore je kad pitaš nekog: „Gde ideš, gde si poš’o?“ Svi meštani znaju da će, ako odgovoriš tada gde ideš, da ti se pokvare planovi i izokrene situacija na gore. Može da se pita, ali pitanjem: „K’o Bog da? “Tad se može odgovoriti.

Verovanje da zemlja i doticanje zemlje, ima magijsku moć, mišljenja je V.E. (17):

– Meni je majka rekla da nikad ne spuštam ranac na pod, jer ću imati loše ocene.

Doticanje ljudi određenih profesija, takođe, ima svojevrsnu moć da donosi sreću.

– Pa, veruje se da kad vidiš odžačara, da treba da ga dotakneš. Uvek to uradim, a zanimljivo mi je kako i sam odžačar poštuje to što mu se prišlo – kaže jedan sugrađanin.

Mnoga sujeverja vezana su za poklanjanje, zna se šta se sme, a šta ne sme pokloniti.

– Znam, dok sam radio u Rusiji, da se tamo ne poklanja nož, jer to može da prekine prijateljstvo, pa se onda daje, jedan dolar ili dinar, bilo šta, samo da ne bude poklon. Kod nas sam čuo da ne valja pokloniti upaljač, jer može „izgoreti“ ta prijateljska veza, pa se daje barem jedan dinar – rekao je Goran A. (39).

U razgovoru sa sugrađanima bilo je još zanimljivih odgovora. Neki veruju da prosuta so donosi nesreću, drugi pak da se so nikada ne pozamljuje. Neki su navodili da se ne sme zviždati u kući jer to donosi nesreću, a nije dobro ni otvarati kišobran u kući. Postoji i verovanje da hleb nipošto ne sme stajati „naopačke“, da razbijeno ogledalo donosi sedam godina nesreće, da hodanje ispod merdevina donosi lošu sreću…

Gotovo ne postoji osoba koja ne „neguje“ makar neko sujeverje, pokazalo se da je ono jače onda kada se čovek suoči sa problemima koje ne može da reši.

Na koja sujeverja ste vi nailazili i da li „praktikujete“ neka?

V.M.