Pitali smo naše sugrađane: U kojoj meri koristite mobilni telefon?

Koliko možete da izdržite bez svog pametnog telefona? Do pre samo desetak godina upotreba telefona se zasnivala isključivo na pozivima, porukama i eventualno na slušanju muzike. Pojavom pametnog telefona I sve bržeg interneta, dosta toga se promenilo. Mobilni je postao neka vrsta „produžene ruke“ preko koje može da se odgovori na mejl, ili pak, pogleda sadržaj na jutjubu, koriste društvene mreže, naruči hrana, upozna životni partner, reklamira proizvod, upiše kurs i mnogo toga drugog. Sve to govori u prilog tome da se mobilni telefon koristi u velikoj meri.

Pitali smo naše sugrađane u kojoj meri koriste mobilni telefon, zbog kojih sadržaja, kao i to da li mobilni telefon izaziva neku vrstu zavisnosti.

Da mobilni telefon izaziva neku vrstu zavisnosti smatra Nikola S. (31)

– Stvarno ga koristim dosta, i zbog posla, i zbog privatnih stvari. Stalno se čujem preko vibera sa devojkom, sa mojima, ali mislim da izaziva zavisnost sadržaj koji gledamo preko mobilnog. To su definitivno društvene mreže, koje mogu da ti ukradu sat vremena, dok trepneš, a stalno te vuče da uđeš ponovo. – rekao je on

Đorđe K. (62) misli da je omladina posebno „opsednuta“ mobilnim telefonom.

– Samo bulje u telefone, sve se zgrbaviše gledajući u šta, da ja tebe pitam, u šta!? U jedno obično parče plastike. Šta će tamo da pronađe, zlatno zrno, teško… Gubljenje vremena je to, bolje je da uzmu knjigu da pročitaju, da ga iskoriste da se nađu sa svojim društvom i da što više vremena provedu kroz sport, igru i te neke zdrave stvari. – bio je izričit ovaj sugrađanin.

Za mnoge, mobilni telefon je jednostavno nasušna potreba.

– Ja ne mogu da zamislim svoj dan bez mobilnog telefona. Ujutru kad ustanem, obavezno prvo proverim instagram da vidim šta ima novo u svetu i kod mojih prijatelja. Priznajem da je to zavisnost, ali mi prija, ne osećam kao da gubim vreme. Kad imaš internet, na mobilnom možeš sve. Koliko puta sam samo sa jutjuba gledala neki recept. Mnogo mi je lakše tako, nego da palim kompjuter zbog toga. –rekla je M.B. (23)

Za Davida P. (24) mobilni je neophodan za gotovo sve životne sfere koje ga se tiču

– Pošto studiram u Japanu, sa mojima se čujem preko mobilnog. Imam aplikacije na njemu koje mi pomažu oko studija. Odmah u džepu su mi prisutne sve informacije. Mislim, kako bih se snašao u Tokiju, bez navigacije, koja je, opet, na mobilnom. Koristim ga svakodnevno, i to sigurno dva, do tri sata. –rekao je on.

Pored onih koji mnogo vremena provode na telefonu, bilo je sugrađana koji su smatrali da su bili bolji mobilni uređaji pre pojave i široke upotrebe tzv. pametnih telefona.

– Znalo se za šta je bio korišćen mobilni. Da se javiš, da pozoveš, da pošalješ poruku i da je primiš. Možda je to primitivno razmišljanje, ali nije zdravo gledati toliko u ekran. Kupiš novine, ako želiš vesti, mislim da je pogrešno što je sve smešteno u jedan uređaj. –rekla je Rada R. (49)

Slično misli i M. P. ( 39)

–Gledaj, korisne stvari treba zadržati, ali kad se mobilni pretvori u izvor zabave, to mislim da je ,svakako, štetno. Koristim ga dosta, ali zbog posla, pošto radim kao komercijalista.

Mlađi sagovornici ne vide problem u pametnom telefonu, već u brzom internetu, preko koga ne mogu da funckionišu mnoge aplikacije.

– Meni smeta mobilni kad treba da učim. Ja tada samo isključim internet, i praktično nemam ništa više tamo da tražim. Kad završim učenje, ponovo uključim internet i onda uđem na društvene mreže, na jutjub i gledam šta me zanima. Mislim da ne provodim mnogo vremena na mobilnom, koliko moji vršnjaci, koji na instagramu provedu i po pet/šest sati. –rekao je F. J. (17)

