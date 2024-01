Pitali smo građane: Koliko često koristite usluge Srbijavoz-a?

U razgovoru sa građanima koji žive nedaleko od železničkih stanica, možemo da zaključimo da dobar deo ljudi koristi usluge Srbijavoz-a, naročito studenti, prvenstveno zbog niske cene karte, ali i udobnosti i komfora koje nudi voz.

– Za vreme studiranja u Nišu putovao sam vozom. Na početku je bilo problema, naročito zimi, jer su stari vozovi znali da kasne i po dva, tri sata. Ipak, poslednjih pet, šest godina, kako saobraćaju novi vozovi, nema kašnjenja i ukoliko ga bude, to je u proseku deset, petnaest minuta. Ne idem toliko često do Niša kako sam završio studije, ali i dalje koristim voz kada idem tamo – rekao je Stefan S. (33)

– Trenutno sam druga godina na Višoj medicinskoj školi u Ćupriji, pa putujem vozom. Dešava se da kasni do dvadeset minuta, ali to nije čest slučaj. Svakako je karta dosta jeftinija od autobuske, pa se meni kao studentkinji to isplati – navela je Sofija Ž. (19)

Karta u jednom pravcu na relaciji Đunis-Niš košta 282 dinara, dok je cena povratne 452. Kada projekat brze pruge na trasi Beograd – Niš bude završen, cenu voznih karata će utvrditi Srbijavoz kao železnička kompanija za prevoz putnika. Na osnovu iskustava sa brze pruge Beograd – Novi Sad, svakako će i na niškoj pruzi biti različitih kategorija putničkih vozova, a samim tim će i cena vozne karte biti drugačija.

– Drugarica mi živi u Jagodini, pa često vozom putujem do nje. Dosta je jeftinije, a i stignem tamo za nekih 50 minuta – rekla je Nataša L. (23) iz Stalaća.

Ipak, stariji se sećaju kako je železnica izgledala pre 30 i više godina, te sa setom govore o tim, prošlim vremenima.

– Kao mladić sam sa društvom putovao do Bara na more vozom baš sa stanice u Đunisu. Tu je bila gostionica, radnik koji je prodavao karte i generalno mnoštvo ljudi koji su stalno cirkulisali. Danas ne putujem više vozom, ali mi je sin student i sada on koristi voz kada ide do Niša. Žao mi je kada vidim stanicu u trenutnom stanju, gde nema nikog od železničara, a i put do same stanice je loš. Kada bi se situacija malo popravila što se toga tiče, verujem da bi još više ljudi putovalo vozom – istakao je Zoran K. (55) iz Velikog Šiljegovca.

