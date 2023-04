Pitali smo: Gde nabavljate meso i jaja za predstojeći praznik?

Ministarstvo poljoprivrede, naročito u sezoni praznika, apeluje na potrošače da kupuju proizvode na mestima koja su za to registrovana i hranu koja je propisno deklarisana, odnosno da se ponašaju sa „pažnjom dobrog kupca“, te da je najbolje pazariti u samoposlugama, hipermarketima, specijalizovanim maloprodajnim objektima (mesare, ribarnice), ili pak, kupovati od lokalnih proizvođača koji su registrovani za proizvodnju po tradicionalnim metodama.

Mi smo pitali sugrađane gde kupuju meso i jaja, kao i u koje proizvođače imaju poverenja kad je u pitanju kvalitet i sigurnost ovih namirnica.

Zorica Đ. (55) ima poverenja u prodavačicu iz obližnjeg sela.

–Tradicionalno kupujem na pijaci. Imam ženu koja mi donosi jaja iz obližnjeg sela, a odmah tu do pijace, ima jedna radnja, gde se prodaje piletina, koja direktno stiže sa farme i tog prirodnog načina uzgoja. Što se tiče crvenog mesa, njega kupujem u ovim većim marketima – rekla je ona.

Slobodan M. (61) na pijaci kupuje više od dvadeset godina.

–Kad sam bio mlađi i dok su mi roditelji bili živi, uvek smo imali jaja i meso sa sela, a sada najviše kupujem u Disu. Tu naručim po pola praseta, pa u rernu, prste da poližeš, ne fali ništa, a jaja već dvadesetak godina kupujem na pijaci i hvala Bogu, nikad se ništa loše nije desilo. – rekao je on.

Petar T. (72). snalazi se na drugačiji način.

–Mi u Đunisu imamo čoveka od koga kupujemo postrmu i zadovoljni smo. Znamo da je domaće, da nije nakljukano antibioticima i ne znam sve čime. Sad pred Vaskrs, kupimo prase od njega, naredi nam, ispeče i tako – kaže on.

Latinka P. (65) prati popuste i akcije, te na osnovu toga određuje šta će kupiti.

–Uglavnom u većim marketima kupujem. Tu mi je sve sigurno, dok dosta sumnjam u ono što se izlaže na pijaci, moram priznati. Plus, imaju akcije, kao što je bila za ćevape skoro. Isplati se, zamrznem veću količinu i posle imam. Sad ću da odmrznem neko kilo, i imam za decu kad mi dođu – rekla je ona.

Pojedini se snalaze tako što, bez obzira što žive u gradu, kupuju i odnose hranu onome ko im čuva životinje na selu, pa tako uspevaju da imaju domaći proizvod.

–Moj otac živi na selu i ja kupujem koncentrat, nosim mu, on hrani prase ili jagnje i onda imamo za Božić ili Uskrs. To mi je nekako sigurnije, ali nemaju svi tu mogućnost, pa im preostaje da redovnije kupuju po ovim marketima. Šta znam, ima i to neke svoje prednosti. Kupuješ češće, različite vrste mesa, recimo – rekao je Boban S. (37).

Zvonko K. (63) smatra da je bolje imati svoju hranu.

–Pošto živimo u Mudrakovcu, imamo obor i štalu, tako da imamo mesta za piliće i prasad, a valjda je to i neka navika da imaš da uhraniš svoje. Ne znam da li se isplati, ali imamo velike količine i za praznike, a i ovako, za svakodnevno korišćenje. – istakao je ovaj sugrađanin.

V.M.