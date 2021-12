Pitali smo: Da li se plašite restrikcije struje i gasa?

Nedavno je, usled obilnih snežnih padavina, došlo do zastoja u distribuciji električne energije u pojedinim delovima Srbije. Vremenske prilike su, izgleda, pokazale manjkavosti u energetskom sistemu naše zemlje. Postavlja se pitanje, da li će u najhladnijim danima koji nam slede biti dovoljno struje, s obzirom na to da se deo građana greje na struju. Uporedo sa tim, sve se više spekuliše i o stabilnosti u snabdevanju gasom. Da li ih ovakva situacija brine, pitali smo sugrađane

Građani Kruševca, čini se, nisu zabrinuti kada je reč o nestašici energenata. Ono što im predstavlja ključni problem, tiče se pre svega cene struje, za koju, kako navode, ne znaju kakva će biti u mesecima pred nama.

-Mislim da neće biti nestašice struje, ali strahujem od cene, jer se suprug i ja grejemo na tea peći, tako da nas svako poskupljenje pogađa – navodi Dragica Stojić(67).

-Ove godine smo odlučili da se grejemo na inverter klimu. Dobro je pozicionirana i uspeva da zagreje dobar deo kuće, nadam se da neće biti nestašice struje, jer nemam alternativu. Nemam šporet na drva, jedini način da se porodica i ja grejemo jeste preko grejnih tela koja rade na struju – kaže Bogdan Živić (36).

-Prošle godine smo prešli na gas, grejanje je besprekorno i cena je prihvatljiva. Nadam se da će tako i ostati. Ja bih svima predložio da, ako su u mogućnosti, pređu na taj vid grejanja jer stvarno sve funkcioniše savršeno – poručuje Miloš Petrović (30).

-Struja je poskupela u odnosu na prethodne godine. Ako sada bude i nestašice to je onda neprihvatljivo, ne znam šta bismo radili u tom slučaju. To me plaši, jer prethodnih dana vidimo da ljudi koji žive u nepristupačnijim područijima nemaju struju što je strašno – objašnjava Slađana Đurić (54).

-Sve je poskupelo. Metar drva je pre nekoliko godina koštao do 30 evra, sada, van sezone, cena ide i do 60 evra. Ako dodatno poskupi struja, onda ne znam kako ćemo da se ugrejemo u zimskom periodu – govori Stefan Nešić.

-Mi se grejemo kombinovano, imamo kotao na drva i na struju. Nakon što potrošimo drva za ogrev, prelazimo na struju. Kada je ceo mesec uključen kotao i kada se greje maksimalno račun za struju ide i do 20 hiljada za kuću od šezdesetak kvadrata. Ukoliko dođe do poskupljenja struje, ne smem ni da zamislim kakvi će računi biti – zaključuje Dragoljub Ristić (56).

S.M.