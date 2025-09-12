PIO fond uvodi veštačku inteligenciju u obradu penzijske dokumentacije

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO fond), koji danas obrađuje podatke za više od 1,7 miliona penzionera i oko 2,6 miliona osiguranika u Srbiji, planira veliki iskorak u procesu digitalizacije svog poslovanja

Ogromna količina dokumentacije koja svakodnevno prolazi kroz ovu instituciju zahteva brzu i preciznu obradu, zbog čega je Fond najavio uvođenje veštačke inteligencije u pojedine segmente rada. Cilj novog sistema je da se korisnicima omogući brži i lakši pristup informacijama, da se smanji administrativno opterećenje zaposlenih i da se unapredi efikasnost čitavog sistema. U okviru tog procesa, PIO fond je raspisao tender za izradu aplikacija zasnovanih na veštačkoj inteligenciji, čija je vrednost procenjena na oko 800 miliona dinara (oko 6,8 miliona evra) bez PDV-a

Prema tenderskoj dokumentaciji, planirano je da nove aplikacije ubrzaju i pojednostave administrativne procedure, omoguće personalizovane usluge korisnicima, unaprede transparentnost rada Fonda i olakšaju komunikaciju sa građanima. Sistem bi funkcionisao u dva režima, javnom i personalizovanom.

U javnom režimu, svi posetioci portala moći će da dobiju zvanične informacije, uputstva i pristup relevantnim obrascima, dok će u personalizovanom režimu korisnici koji se prijave putem portala eUprava dobijati individualno prilagođene informacije. Ovakav pristup trebalo bi da smanji pritisak na kontakt centre i šalterske službe, ali i da omogući dostupnost usluga 24 sata dnevno.

Planirana je i posebna aplikacija namenjena masovnoj obradi dokumentacije uz pomoć veštačke inteligencije, čiji je glavni zadatak rasterećenje zaposlenih i postizanje veće preciznosti u tumačenju sadržaja.

U dokumentaciji se navodi i da je Fond PIO već započeo uspostavljanje naprednog sistema za pregled istorijskih korisničkih informacija, koji će objedinjavati podatke iz različitih internih i eksternih izvora i omogućiti njihovo brže i preglednije prikazivanje putem portala.

Rok za podnošenje ponuda u okviru ovog tendera je 13. oktobar.