Ping Pong blistao u Kraljevu: Četiri medalje za mlade Kruševljane

Na prvom bodovnom turniru Centralne Srbije „Kraljevo Open 2025“, održanom 27. septembra, Stonoteniski klub „Ping Pong“ ostvario je zapažen uspeh. Za kruševački klub je nastupilo deset takmičara, a osvojena su dva pehara i ukupno četiri medalje – dve zlatne i dve srebrne

U juniorskoj konkurenciji najuspešniji je bio Uroš Branković, koji je osvojio prvo mesto i zlatnu medalju, dok je Nikola Vranjanac zauzeo drugo mesto i poneo srebro. Novak Nikolić stigao je do četvrtfinala, a Aleksa Knežević do osmine finala.

U kategoriji mlađih kadeta, Kruševljani su takođe imali dvostruko slavlje – Relja Vojinović osvojio je zlato, a Vasa Radojević srebro. Filip Stevanović se plasirao u četvrtfinale, Miljan Šćepanović u osminu finala, dok je Vojin Krupniković takmičenje završio u grupnoj fazi.

Kod najmlađih, mini kadeta, nastupio je Vanja Dabižljević, koji je takođe završio takmičenje u grupi.