Ping Pong blistao u Kraljevu: Četiri medalje za mlade Kruševljane

Postavljeno: 28.09.2025

Na prvom bodovnom turniru Centralne Srbije „Kraljevo Open 2025“, održanom 27. septembra, Stonoteniski klub „Ping Pong“ ostvario je zapažen uspeh. Za kruševački klub je nastupilo deset takmičara, a osvojena su dva pehara i ukupno četiri medalje – dve zlatne i dve srebrne

U juniorskoj konkurenciji najuspešniji je bio Uroš Branković, koji je osvojio prvo mesto i zlatnu medalju, dok je Nikola Vranjanac zauzeo drugo mesto i poneo srebro. Novak Nikolić stigao je do četvrtfinala, a Aleksa Knežević do osmine finala.

U kategoriji mlađih kadeta, Kruševljani su takođe imali dvostruko slavlje – Relja Vojinović  osvojio je zlato, a Vasa Radojević  srebro. Filip Stevanović  se plasirao u četvrtfinale, Miljan Šćepanović u osminu finala, dok je Vojin Krupniković takmičenje završio u grupnoj fazi.

Kod najmlađih, mini kadeta, nastupio je Vanja Dabižljević, koji je takođe završio takmičenje u grupi.

Pamtenik: Kad Život je bio muzika

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
28. septembar 2025., 14:10
 

Prognoza -
18°C
Apparent: 11°C
Pritisak: 1020 mb
Vlažnost: 72%
Vetar: 3 m/s E
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top