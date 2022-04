Pijačni prodavci očekuju promenu Zakona: Fiskalne kase zatvaraju tezge? 

Nakon trećeg protesta pijačnih prodavaca zbog najavljene fiskalizacije, organizovanog u Beogradu 31. marta, kruševački prodavci navode da imaju određene informacije o mogućim izmenama Zakona o fiskalizaciji, ali da još uvek ne znaju o kakvim promenama je reč. Poručuju da neće odustati od toga da se na pijacama ne uvedu fiskalne kase, te da će nastaviti sa protestima ukoliko država ne bude imala sluha za njihove zahteve

Prema rečima D.P, prodavca sa kruševačke Buvlje pijace i jednog od predstavnika pijačnih prodavaca na protestima u Beogradu, sudbina daljih protesta je neizvesna dok se ne razjasni šta će Vlada Srbije preduzeti po pitanju najavljenih promena u Zakonu o eFiskalizaciji.

-Čekamo informacije iz resornog Ministarstva. Izbori su prošli tako da se iz Udruženja „Opstanak“ nadaju da će se narednih dana neko oglasiti , ali za sada ništa ne znamo – rekao je D.P. za portal KruševacGrad. Protiv uvođenja fiskalnih kasa na pijacama, kako je dodao, pokrenuta je peticija koju je potpisalo oko 16.000 ljudi, a osim pijačnih prodavaca, potpisali su je drugi trgovci, ali i građani. Naš sagovornik najavljuje da će se, ukoliko se ispostavi da uslovi udruženja nisu ispunjeni, protesti verovatno nastaviti:

– Na prospektu novih fiskalnih kasa piše da one rade od 0 do 40 stepeni Celzijusa, a mi radimo zimi i na minus 15, a leti, kada je spoljna temperatura 35 stepeni, kod nas je preko 40. Serviseri su nam rekli da se one tada automatski kvare i beleže vreme i temperaturu, čime mi automatski gubimo garanciju i svaku popravku sami plaćamo – objasnio je D.P.

Radnici na robnim i zelenim pijacama su zabrinuti jer im ni u trenutnoj situaciji zarade nisu velike, kažu da im je kovid doneo dodatno smanjenje zarade, te da će donošenjem ovog Zakona ostati bez ikakvih prihoda, a kupci bez proizvoda.

Iste probleme imaju i zelene pijace. Prodavac Z.Š. koji godinama paušalno plaća porez, uvođenjem fiskalne kase, imao bi dodatne, ne male troškove:

– Problem je što, ako neko hoće da prodaje recimo južno voće, mora da uzme fiskalnu kasu i registruje radnju. To je loše jer mi već plaćamo porez pa nam je to namet još 15.000 dinara- plaćanje knjigovođe, mesečno održavanje kase, internet… Po mom mišljenju, a što je mišljenje i većine na zelenoj pijaci, mnogo je bilo bolje da se omasovilo oporezivanje nego da se pridodaju novi troškovi.

Takođe, u pitanje se dovode duh i tradicija pijace. Navike kupaca i prodavaca za cenkanje i menjanje cena s obzirom na doba dana i kvalitet robe su nešto što je, prema njegovim rečima, neizvodljivo sa novim kasama:

– Drugi problem je nivelacija cena, pogotovo osetljivog voća kao što su, na primer, jagode. Ujutru je na pijaci jedna cena, popodne druga. Mi u poslovanju moramo da menjamo cene, a sa novim kasama je to nemoguće.

Inače, na poslednjem protestu u Beogradu, održanom ispred zgrade Predsedništva na Andrićevom vencu, prema podacima Udruženja „Opstanak“, bilo je oko šest hiljada ljudi. Iz Kruševca je krenuo autobus pijačnih prodavaca, a neki su došli privatnim prevozom, pa su procene da ih je bilo sedamdesetak.

Podsećamo, nakon 30. aprila ove godine, svi privrednici biće u obavezi da imaju elektronsku fiskalnu kasu, a nova mera biće obavezna i za pijačne prodavce (izuzev poljoprivrednih proizvođača), frizere, kozmetičare, kladionice. Van ovog sistema ostaće advokati i verske zajednice.

