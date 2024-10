Petina i Dvorane danas bez struje

Zbog radova na elektromreži, danas do 15:00 bez struje će biti deo Petine i Dvorana.

Takođe do 15:00 bez vode će biti, usled radova na vodovodnoj mreži, deo grada – Bulevar Nikole Pašića (od Vidovdanske do prodavnice akvarijum „Borac“), Bivolje – Bivoljska (od groblja do Balkanske), kao i Mudrakovac – Žrtava fašizma i prateće ulice.