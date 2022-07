Petar Mićin pojačao Napredak  

Kruševački superligaš je predstavio novo pojačanje, a radi se o Petru Mićinu, igraču koji je svojevremeno u višemilionskom transferu iz Čukaričkog otišao u Italiju.

Mićin je donedavno bio član Udinezea. U Italiju je otišao u zimu 2018. iz Čukaričkog, u transferu vrednom 2,5 miliona evra. Nakon jednogodišnje pozajmice u slovačkom Seredu, Mićin sada stiže u Kruševac. U Slovačkoj je odigrao 13 mečeva i postigao jedan gol, a 2019. je takođe bio kratko pozajmljen matičnom Čukaričkom.

Sa Napretkom je ovaj ofanzivni vezista potpisao dvogodišnji ugovor.

– Presudio je poziv trenera Đorđevića, koga poznajem iz Čukaričkog. Kada mi je predočio klupski projekat, ambicije i kako me vidi u ekipi, nisam imao dilemu i evo me u Napretku. Pogledao sam jučerašnju premijeru, koja je igrana u mom rodnom gradu. Prva utakmica, ekipa još uvek nije uigrana, ali mislim da je tim kompaktan, znam šta šef zahteva od svojih ekipa i očigledno je da je postava na terenu dobro taktički stajala. Dolazim iz Italije i to umem da prepoznam. Po meni, fali baš te kreativnosti u napadu, što se nadam da ću ja doneti – rekao je Mićin.

S.M.

Foto: FK Napredak